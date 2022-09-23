نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل السعودية التعليم الجامعي والعام 2022/2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي بعد التعديل لعام 1444هـ – 1445هـ، حيث أن التقويم الدراسي هو الخريطة الذي يسير عليها الطالب والمعلمين وكل الموظفين العاملين في القطاع التعليمي السعودي سواء كان الخاص أو العام، ويشمل التقويم الدراسي كل الإجازات المطوّلة والأيام الدراسية والعطلات الرسمية من مناسبات وأعياد وغيرها وسنوضح لكم هذه الخطة بالصور عبر سطور مقال اليوم مع شرح مفّضل لها. التقويم الدراسي بعد التعديل 1444هـ في السعودية كان من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد في يوم الأول من صفر 144هـ.

بينما إجازة اليوم الوطني السعودي في المدارس تبدأ من يوم الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1444هـ.

أما إجازة نهاية الأسبوع المطوّلة الأولى في الفصل الدراسي الأول تبدأ في يوم التاسع عشر من ربيع الأول 1444هـ.

وإجازة نهاية الأسبوع المطوّلة الثانية تبدأ في يم السادس عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ في يوم الثلاثين من ربيع الآخر لعام 1444هـ.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم العاشر من شهر جمادي الأول لعام 1444هـ.

وعطلة نهاية الأسبوع المطوّلة الأولى تبدأ في يوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الأول 1444هـ.

أما عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة الثانية تكون في يوم الإثنين والعشرين من شهر جمادي الآخر لعام 1444هـ.

يوم التأسيس الوطني تبدأ إجازته في يوم الثاني من شهر شعبان لعام 1444هـ.

ونهاية الفصل الدراسي الثاني تبدأ في يوم العاشر من شعبان 1444هـ.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير في يوم العشرين من شعبان 1444هـ.

عيد الفطر إجازته تبدأ من يوم الثاني والعشرين من رمضان لعام 1444هـ.

ويعود الطلاب إلى الدراسة بعد عيد الفطر في يوم السادس من رجب 1444هـ.

نهاية الأسبوع المطوّلة في يوم الثامن من شهر ذي الحجة 1444هـ.

وينتهي العام الدراسي في يوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444هـ. موعد الفصول الدراسية الثلاثة لعام 1444هـ الدراسي الفصل الدراسي الأول يبدأ في الأول من صفر 1444هـ وينتهي في يوم الثلاثين من شهر ربيع الآخر 1444هـ.

بينما الفصل الدراسي الثاني يبدأ في العاشر من شهر جمادي الآخر 1444هـ وينتهي في العاشر من شهر شعبان 1444هـ.

أما الفصل الدراسي الثالث يبدأ في يوم العشرين من شعبان 1444هـ وينتهي في الرابع من ذي الحجة 1444هـ.

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