نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في الدعم السكني للحصول على أرض مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية على توفير الكثير من الدعم المقدم إلى كافة المواطنين والفئات المنطبق عليهم شروط وأهلية البرنامج والمتمثل في برنامج دعم سكني، التي يتم توفير لأبناء المملكة الاكثر احتياجًا، ومن بين الخدمات التي يتم تقديمها خدمة سكني الاراضي المجانية، والتي أتاحت الوزارة فرصة من أجل التسجيل في الحصول على قطعة أرض مجاني إلى ما تحت بند سكني الاراضي المجانية.

الحصول على قطعة أرض مجانية

أكدت وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية، أن توفير عدة مخططات سكنية مختلفة في مناطق المملكة يحق لكل مواطن بأن له الاولوية في الحصول على ارض مجانية وذلك بالذهاب إلى الموقع الرسمي والقيام باختيار المخطط السكني المناسب، وفي الفقرة التالية نوضح لكم كافة الاجراءات الهامة والخطوات التي تسهل من عملية الحصول على الارض المجانية والتي يتم توفرها للمواطنين.

كيفية التقديم على دعم سكني للأراضي المجانية

من اجل حصول أبناء المملكة العربية السعودية على أرض مجانية، فلابد من اتباع كافة الخطوات الهامة التي تسمح بالحصول على الدعم السكني وهي تتمثل في الاتي: