نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ماكدونالدز اليوم الوطني السعودي 92 وتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ستحتفل المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة بذكرى اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 وهو يوم الاحتفال باستقلال وتوحيد المملكة وتسميتها باسمها الحالي، حيث تستعد المملكة باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة، وجاء شعار اليوم الوطني لهذا العام تحت عنوان هي لنا دار، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق بجانب الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

وبمناسبة تلك الذكرى أعلنت عدد من المطاعم الشهيرة بالمملكة السعودية عروضها وتخفيضاتها احتفالا باليوم الوطني السعودي92، ومن تلك المطاعم مطعم ماكدونالدز الشهير في مختلف أنحاء العالم كما أن العديد من السعوديين يفضلونه، واليوم سنقدم لكم خلال موقعنا هذا عروض ماكدونالدز في اليوم الوطني السعودي 92.

عروض ماكدونالدز اليوم الوطني السعودي 92

اليوم الموافق 23 من سبتمبر 2022 تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي تحت شعار هي لنا دار، وشارك ماكدونالدز في الاحتفالات تحت شعار وفر قروشك، وسنقدم لكم اليوم أبرز العروض التي تم الإعلان عنها وهي كالتالي:

سندوتش تشيز برجر ديلوكس بسعر 12 ريال سعودي.

ويوجد عرض على وجبة سبايسي ماك راب بسعر 14 ريال سعودي.

توجد وجبة دبل تشيز برجر بسعر 13 ريال سعودي.

يوجد عرض على سندوتش ماك راب الدجاج بسعر 13 ريال سعودي.

يوجد عرض على وجبة ليتل تايستي بسعر 14 ريال سعودي.

وسعر وجبة معك راب الدجاج 13 ريال سعودي.

عرض على وجبة تشيز برجر ديوريكس 12ريال سعودي.

عرض على وجبة دبل تشيز برجر بسعر 13 ريال سعودي.

وهذه العروض سارية بجميع فروع ماك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، ويمكن لجميع المواطنين الاستفادة من هذه العروض عن طريق تطبيق ماكدونالدز .

طريقة التواصل مع ماكدونالدز للاستفادة من العروض

يمكن لجميع للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض مطاعم ماكدونالدز في مختلف أنحاء المملكة في اليوم الوطني السعودي عن طريق الاتصال برقم 920000001، كما أنه يمكن طلب العروض من خلال تطبيق ماكدونالدز الموجود على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام اندرويد عن طريق تحميله، وأعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز أن عروضها مستمرة لعدة أيام، لحرصها الشديد على استفادة جميع الأشخاص بالمملكة السعودية من تلك العروض.