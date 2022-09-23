عروض اليوم الوطني 92 السيارات الآن أحدث العروض بالمملكة خصومات كبرى

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 ، أقوى عروض السيارات المقامة الآن بالمملكة العربية السعودية أحتفالا باليوم الوطني السعودي. العيد الوطني للمملكة والذي تحتفل به كل المدن من الحادي والعشرون وحتى الرابع والعشرون من سبتمبر كل عام. يعتبر اليوم الوطني السعودي ذكر سعيدة وعيد قومي لكل السعوديين حيث جعله الملك عبد العزيز رحمه الله يوم توحيد المملكة العربية السعودية. وأصبح من بعدها الاحتفال به رسمي، وأصبحت الكثير من المتاجر والمحال والشركات تتسابق لتقديم العديد من العروض المختلفة والقوية باليوم الوطني السعودي. وتحت شعار ” هي لنا دار ” تحتفل المملكة بعيدها الوطني الثاني والتسعون وتقدم لنا الكثير من الاحتفالات الترفيهية. بجانب العروض الشرائية الضخمة الآن.

عروض اليوم الوطني 92 للسيارات كاش وتقسيط

يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية بالمملكة العربية السعودية، لذا تعتبر العروض الخاصة به من أقوى العروض بالعام. وسواء على السيارات أو الإلكترونيات أو البقالة والعديد من المشتريات، فبهذا اليوم تكون العروض ليس لها مثيل.وقد قدمت لنا شركة عبد الله هاشم للسيارات عروض سيارات اليوم الوطني 92 .بأسعار ليس لها مثيل وأنواع مختلفة من السيارات مع إمكانية الدفع بطريقة الكاش. أو الدفع بالتقسيط على عدة سنوات وبمقدمات بسيطة.وقد أصرت على تقديم عروض تتناسب مع الكثير من الفئات المختلفة بالمملكة لضمان إرضاء الجميع وبمقدمات بسيطة لنظام التقسيط .أيضا هناك مجموعة صالح للسيارات والتي تقدم لنا عروض قوية للغاية ومتميزة على العديد من السيارات المختلفة تحت شعار ضريبتك علينا.

عروض سيارات اليوم الوطني 92 فورد الناغي

جاءت العروض من سيارات فورد الناغي في اليوم السعودي الوطني الثاني والتسعون بشكل متنوع ومتميز، حيث قدم لنا باقة كبيرة من السيارات المتواجدة الآن بخصومات كبيرة ولفترة محدودة وهي كالتالي:

سيارة إكسبلورر موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 2449 ريال سعودي.

سيارة موستاج موديل 2022 بقسط شهري يبدأ من 2916 ريال سعودي

سيارة تروس ترند موديل 2023 بقسط شهري يبدأ من 1969 ريال سعودي

سيارة إيدج بقسط شهري يبدأ من 2099 ريال سعودي

تتميز كل تلك السيارات المقدمة من فورد بأنها بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية. مع وجود 5 سنوات ضمان أو 200.000 كلم. و 5 سنوات مساعدة على الطريق أو 100.000 كلم.