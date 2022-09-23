نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال 1444 على رتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات من خلال لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية عن توفر وظائف عسكرية للرجال على رتبة “جندي” للتعيين في عدة تخصصات في مناطق المملكة مطلوب مؤهلات من الثانوية العامة وحتى البكالوريوس حسب التخصص المحدد، سوف تبدأ التقديم في تلك الوظائف من يوم السبت الموافق 28 محرم 1444هـ وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 3 شهر ربيع الأول، وذلك التسجيل سيكون عبر منصة أبشر للتوظيف ولابد استيفاء الشروط المحددة للراغبين التسجيل في الوظائف والتخصصات المتوفرة.

شروط وظائف الجوازات للرجال

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من عاش مع والده خلال تأدية خدمته خارج البلاد.

يشترط أن لا يكون قد سبق وصدر حكم ضد الشخص في جريمة أو قضية مخلة بالأمانة أو الشرف.

يجب أن يتميز المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة في كافة أمور حياته.

كما يشترط أن لا يكون قد فصل من أحد المعاهد العسكرية.

ولا يكون قد سبق له التعيين في وظيفة تابعة لنظام الخدمة المدنية.

ينبغي أن يتسم باللياقة البدنية وأن يتناسب الطول مع الوزن وفق لوائح الوظائف العسكرية.

يجب اجتياز جميع اختبارات القبول والفحص الطبي.

إذا كان متزوجاً لابد أن تكون جنسية الزوجة سعودية أيضاً.

يشترط وجود هوية وطنية سارية المفعول.

بالنسبة للشهادات الآتية من الخارج لابد من معادلة مصدقة من وزارة التعليم.

التخصصات المطلوبة لرتبة جندي

تخصصات اللغات المطلوبة: (اللغة الإنجليزية، الاسبانية، الفرنسية، الصينية، الروسية، اليابانية، لغة الاوردو، اللغة البنغالية).

فني تخصصات التالية (فني إلكترونيات، تبريد وتكييف، أنظمة الحريق، أنظمة السلامة، التمديدات الكهربائية، فني الأنظمة الهيدروليكية، فني كاميرات) بالإضافة إلى بقية تخصصات ومجالات كما مذكورة في السطور التالية:-

إدارة الأعمال.

الإدارة المالية.

الأمن السيبراني.

شبكات الحاسب الآلي.

برمجة الحاسب الآلي.

الدعم الفني.

علوم الحاسب.

علم المعلومات.

تقنية المعلومات.

المحاسبة.

الموارد البشرية.

الإمداد والتموين.

الحج والعمرة.

تحليل البيانات.

إدارة المخاطر.

التطوير والتنظيم الإداري.

الشريعة.

القانون.

رابط التقديم في وظائف الجوازات للرجال

التقديم عبر رابط أبشر توظيف مع مراعاة كتابة البيانات بدقة شديدة من أجل منع استبعاد الطلب إذا تم اكتشاف أي اختلاف موجودة أثناء تطابق البيانات في المقابلة الشخصية، وذلك في المواعيد المحددة أعلى.