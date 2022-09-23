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عمر شويل - جدة التحقق من عدم تملك عقار فب البرنامج الاجتماعي الأشهر في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن أهلية الشهر الجديد، وذلك للمسجلين قبل يوم 2 سبتمبر 2022 لاستحقاق شهر أكتوبر المقبل، وجاءت رسالة عدم التأهيل إلى البعض وجاء فيها، عبر الهاتف النقال، حصول المواطن على عقار مؤجر، ويكون عليه اتباع خطوات التظلم وكيفية رفع الرسالة من الحساب باتباع الخطوات المطلوبة.

رسالة أهلية المواطن (سبتمبر 2022)

قام البرنامج بإرسال رسائل التأهيل الخاصة بالشهر الجديد للمقبولين في التسجيلات الجديدة والذين قاموا بتحديث بياناتهم بشكل دوري على الرابط الخاص بالوزارة، بحساب لفرد المستفيد على المنصة الوطنية، وقد وصلت الرسالة بقبول الأهلية بينما وصلت بعدم القبول في الشهر الجديد وتم تحديد الأسباب.

[التحقق من عدم تملك عقار] حساب المواطن Ejar.sa موعد أهلية المواطن أكتوبر 2022

يعتبر برنامج حساب المواطن من اشهر البرامج وأكثرها دواما في خلال السنوات الماضية، وقد قام الملك سلمان بالإيعاز بعودة البرنامج للتسجيل من جديد وتحديث البيانات لشمول فئات جديدة فيه حسب رفع الحد الأدنى للدخل، وكان لارتفاع الأسعار العالمية العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة والتي تهتم فيها بالشكل الأساسي بالمواطن الفقير أو من محدودي الدخل، والضعفاء من المطلقات والأرامل والشيوخ والايتام وغيرهم.

غير مؤهل في حساب المواطن

وصلت رسالة غير مؤهل في حساب المواطن إلى بعض المسجلين الجدد في البرنامج، ويكون سبب الرفض مذكور في الرسالة، وتكون اشهر أسباب الرفض:

أن يتم عدم الإفصاح عن جميع الدخل، والذي يقدر البرنامج دخل الاسرة جميعها ضمن دخل رب الاسرة وكذلك الممتلكات والمكافآت الخاصة بالطلاب وغيرها.

عدم الإفصاح عن كافة بيانات التابعين وأعمارهم.

أن يتم تسجيل معلومات غير كاملة عن الراتب أو خاطئة.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

يكون على الغير مؤهلين تقديم الاعتراض بعد اتباع عدد من الخطوات الهامة.

كيف يتم ارفاق فاتورة كهرباء لأثبات السكن

يجب أن يقوم المسجل بإثبات كافة البيانات الخاصة به.

يتم إرفاق معلومات المسكن وإرفاق المرفقات الخاصة بالتملك أو الإيجار.

يقوم المواطن بتقديم بيانات الدخل كاملة، راتب الزوج والزوجة وبيانات الاسرة.

يتم اتباع خطوات الاعتراض والفترة المقررة للقبول وهي 3 شهور كحد أقصى.

يكون المتخلفين عن تقديم الاعتراض لمدة 3 أشهر محرومين من إعادة التسجيل.

يتم قبول اعتراضات المسجلين في فترة 3 أشهر على أن يتم صرف الراتب لهم باثر رجعي.

كيف أتحقق من استحقاق الدعم من خلال حساب المواطن؟

يتم الدخول و الاستعلام عن أهلية حساب المواطن يقوم بتسجيل الدخول برقم الهية ورمز التحقق والرقم السري. يتم الدخول على الصفحة الشخصية. يتعرف المواطن على التأهل أو عدم التأهيل. يجب مراجعة سبب عدم الأهلية. يتم التقدم بالاعتراض بعد التعرف على الأسباب.

كيف يتم التحقق من عدم تملك عقار

يتم الدخول على منصة إيجار . يقوم باستخراج عقد الإيجار الموثق على المنصة. يعيد إرفاقه في حسابه في حساب المواطن. يقوم بالخروج من الصفحة الشخصية. تظهر له صفحة الاعتراض في خدمة صوتك مسموع. يقوم باتباع خطوات تقديم الاعتراض

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