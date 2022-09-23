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عمر شويل - جدة تدقيق أهلية الضمان المطور ليتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية منذ عدة أيام بالإعلان عن تسريع التحقق من أهلية الطلبات الجديدة للمسجلين في الضمان المطور، وذلك عبر تقريب العمل الإلكتروني بين مؤسسات ووزارات المملكة لتتعامل وتتشارك بشكل تكاملي ليتم الانتهاء من التعاملات الإلكترونية بشكل اسرع.

التحقق من أهلية الضمان المطور

يقوم البرنامج بالتحقق من استحقاق المتقدمين لبرنامج الضمان المطور الجديد، ويتم الإعلان عنها للمتقدمين بالتسجيل على البرنامج قبل يوم 2 سبتمبر 2022 وذلك ليحصلوا على استحقاق راتب شهر أكتوبر بينما يكون المسجلين بعد يوم 3 سبتمبر 2022 يتم دراسة الأهلية لهم لاستحقاق شهر نوفمبر، ويأتي ذلك وفق الآلية التي قام برنامج الضمان في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عنها منذ أيام قليلة بعد سؤال أحد المتابعين.

[تدقيق أهلية الضمان] موعد صرف راتب أكتوبر 2022 متى تعلن نتائج الأهلية HRsd.gov.sa

وتقوم الوزارة بمتابعة أسئلة المواطنين ومتابعاتهم عبر منصة تويتر للتعرف على الأسئلة الشائعة والأكثر شيوعا حول برنامج الضمان المطور الجديد وتقوم بالرد عليها لبيان الخطوات والآلية المطلوبة من المواطنين.

ماذا يعنى تحت التدقيق في الضمان المطور

تصل رسالة على حساب الفرد المستفيد رسالة تفيد بأن الحساب تحت التدقيق، ويكون ذلك خاص بالحساب البنكي أو رقم الغيبان المصرفي، والذي يتم التحقق منه ومن صحة البيانات المقدمة حوله، ويقوم البرنامج بمباشرة التدقيق بالاتفاق مع الحساب الرقمي الإلكتروني للبنك، والتعرف على كافة بيانات الدخل وصحة الحساب الذي سيتم نزول الراتب عليه فيما بعد.

متى تعلن اهلية الضمان المطور؟

تنزل أهلية المستفيد في حساب الفرد في الضمان المطور بعد الانتهاء من دراسة الطلب، ويتم التقديم لعدد من البيانات عند التسجيل والتي يتم التحقق منها:

عدد أفراد الاسرة.

وظيفة رب الاسرة والدخل الشهري له.

ما هو جميع الدخل المكتسب وغير المكتسب.

ما هي أعمار التابعين.

تسجيل بيانات المسكن والأملاك العقارية إن وجدت.

متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب؟