نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار تأمين بوبا الطبي للأفراد والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار تأمين بوبا الطبي وشركة بوبا للتامين الطبي السعودية أسست عام 2008 في شهر مايو ولقد سجلت الكثير من النجاحات. تم تأسيس الشركة وفقا للقوانين واللوائح والقواعد التي يتم وضعها من جانب السلطة السعودية. حيث أن الشركة تتبع كل الإجراءات القانونية و لم تسجل اي مخالفات أو تجاوزات. لذلك فهي تعتبر من أهم وأفضل شركات التأمين في العالم، تقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية.لماذا تعتبر شركة بوبا للتأمين الطبي من أهم الشركات؟. لأنها صاحبة خبرة كبيرة واسعة منذ فترة طويلة. تقدم مجموعه من الخدمات ومن ضمنها خدمه راحتكم، وبرنامج طبتم. وخدمات كثيرة أخرى تعمل على مساعدة جميع السكان في المملكة والمقيمين من التأمين على أنفسهم وعائلتهم وحياتهم من أي ضرر.

برنامج شركة بوبا للتأمين الطبي السعودية ٢٠٢١

برنامج براحتكم متواجد في أكثر من 16 مستشفى على مستوى السعودية. وهو يقدم جميع الرعاية المناسبة لكل المواطنين والمقيمين. أما عن برنامج طبتم فهو موجود لإتمام سلامه المواطنين بأذن الله وهو يعمل على تقديم الأدوية وتوصيلها إلي المنازل في جائحه كوفيد_ 19 الذي انتشر في معظم البلاد. وبهذا فإن شركة بوبا للتأمين الطبي السعودية، تقوم ببذل كل الطاقة التي لديها لمنح حياة أفضل للمواطن في المملكة. وتقوم هذه الشركة التعاونية عند زيادة مستوى الأرباح لديها بتوزيع الفائض وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسه النقد داخل المملكة.

اسعار تأمين بوبا الطبي للمقيمين

يصل الحد الأقصى لتأمين الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية إلي ٥٠٠ ألف ريال علي مدار العام.

كذلك تبلغ نسبة تحمل الفرد للعيادات الخارجية ٢٠%.

كذلك يشمل التأمين النظارات الطبية للمقيمين بحد أقصي ٤٠٠ ريال.

وكذلك يشمل التأمين الصحي الأسنان بحد أقصي ٢٠٠٠ ريال.

اسعار تأمين بوبا للحامل في السعودية

يبلغ تأمين بوبا للحامل في الباقة البرونزية ١٠ ألاف ريال سعودي.

كذلك يبلغ ملغ تأمين بوبا للحامل في الباقة الفضية ١٥ ألف ريال سعودي.

وكذلك يبلغ تأمين بوبا للحامل في الباقة الذهبية ٢٠ ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ تأمين بوبا للحامل في باقة VIP ٢٥ ألف ريال سعودي.

طريقة شراء تأمين بوبا