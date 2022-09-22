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عمر شويل - جدة كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يريدون معرفة إذا كان مؤهل في حساب المواطن،حيث أن حساب المواطن يعد من أهم البرامج في المملكة السعودية حيث الكثير من المواطنين يستفيدوا من حساب المواطن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، العديد من الذين سجلوا في برنامج حساب المواطن يريدون معرفة إذا كانوا مؤهلين أو لا، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن.

كيف اعرف اني مؤهل في حساب المواطن

يستطيع المواطنين معرفة إذا كان مؤهل في حساب المواطن أو لا، عن طريق إستخدام الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن من خلال الدخول إلى حساب المواطن، يعمل حساب المواطن بشكل دوري ومستمر على تقييم حالة الأسرة من أجل التأكد من أنها تستحق الدعم المالى، لأن المملكة العربية السعودية تعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه، من خلال الأسطر التالية سوف نقدم لكم خطوات معرفة إذا كنت مؤهل في حساب المواطن أم لا.

خطوات معرفة اني مؤهل في حساب المواطن إلكترونيًا

تستطيع معرفة ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

شروط استحقاق الحصول على حساب المواطن

من أجل الحصول على حساب المواطن يجب توافر بعض الشروط في المتقدم ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

الحد الأدنى هو 18 سنة.

يجب تقديم إثبات الدخل الشهري.

أن يكون المتقدم غير حاصل على أحكام جنائية.

الحد الأدنى للموظف لا يزيد عن 20 ألف ريال.

تقديم ورق إثبات الحالة الاجتماعية.

يجب وجود حساب بنكي.

إذا كان المتقدم طالب، يجب تقديم ما يفيد ذلك.

يجب تقديم إثبات الوصية على الأولاد بالنسبة لولي الأمر.

الأعذب الذي دخله أقل من 2000 ريال سعودي.

المرأة المتزوجة تستحق الدعم إذا كانت من عائلة غائب أو سجين أو مهجورة من قبل زوجها.

ما هي الشروط الجديدة لحساب المواطن

تم الإعلان عن شروط حساب المواطن الجديدة 1444 من خلال حساب العناية بالمستفيدين وقد جاءت تلك الشروط على هذا النحو: