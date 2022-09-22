نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة التقديم على وظائف الجوازات للرجال عبر أبشر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن خطوات وطريقة التقديم على وظائف الجوازات للرجال عبر أبشر 1444 للتعين على رتبة جندي. كما صرحت المديرية العامة للجوازات أنه لا بد من توافر بعض الضوابط والشروط للقبول والتسجيل بـالجوازات للرجال. ولعل من أبرز وأهم هذه الضوابط اشتراط الجنسية السعودية للمتقدمين، وقد جاء ذلك في إطار سعي المملكة إلي التوطين بهدف توفير فرص العمل لمواطنيها بالمملكة.

أشارت الإدارة العامة للجوازات أنه سيتم استقبال الطلبات عبر أبشر التوظيف من يوم السبت 24 سبتمبر الذي يوافق 28 صفر، وينتهي استقبال الطلبات امع انتهاء يوم الخميس 29 سبتمبر الذي يوافق 3 ربيع الأول.

التخصصات المطلوبة لوظائف الجوازات

بعد التأكد من تحقيق كافة الشروط، كما هو موضح في الصورة أدناه، يمكنك التقديم على إحدى التخصصات التالية:

برمجة الحاسب الآلي.

شبكات الحاسب الآلي.

فني تبريد وتكييف.

فني إلكترونيات.

الدعم الفني.

الإمداد والتموين.

علم المعلومات.

الأمن السيبراني.

علم المعلومات.

تقنية المعلومات.

فني التمديدات الكهربائية.

علوم الحاسب.

فني الأنظمة الهيدروليكية.

فني أنظمة الحريق.

فني أنظمة السلامة.

المحاسبة.

إدارة المخاطر.

الموارد البشرية.

الحج والعمرة.

إدارة الأعمال.

فني كاميرات.

التطوير والتنظيم الإداري.

القانون.

الشريعة.

الإدارة المالية.

تحليل البيانات.

اللغة الأوردو.

اللغة الإسبانية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، الروسية، البنغالية.

خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1444

أشارت وزارة الداخلية السعودية طريقة وخطوات التقديم على وظائف الجوازات من خلال منصة أبشر للتوظيف، ذلك للتعين على رتبة جندي بالمملكة. يمكنكم اتباع الخطوات الآتية للتقديم في تلك الوظائف:

قم بالضغط على اختيار التقديم على الوظائف المتاحة.

ستظهر لك الوظائف المتاحة( جندي ).

قم باختيار الوظيفة.ثم عليك الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على (تقديم الطلب).

قم بكتابة البيانات الموضحة في الحقول الفارغة مثل رقم الهوية، وتاريخ الولادة، والحالة، وهوية الأب، تأكد من إدخال كافة البيانات بدقة، ثم اضغط على موافق.

ستظهر لك صفحة بها بيانات خاصة بالعنوان ورقم الجوال، قم بتعبئتها بشكل صحيح ثم اضغط على التالي.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي، ومن ثم اضغط على حفظ، ثم اضغط على ( عرض وتحقق ).

الآن، ستظهر لك أنك قمت بتقديم الطلب بنجاح.

عليك الاحتفاظ برقم الطلب كي تستعلم به عن نتائج ترشيح الوظيفة التي قدمت عليها.

قنوات التواصل مع المديرية العامة للجوازات

أتاحت المديرية العامة للجوازات عدداً من القنوات للتواصل وللاستفسار عن خدماتها المقدمة، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجوازات.