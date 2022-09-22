نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو موعد دعم سكني وخطوات الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو موعد دعم سكني وخطوات الاستعلام عن استحقاقه برقم الهوية. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والمساعدات للمواطنين. حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل الإرتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين وكذلك مستوى الحياة المادية والاجتماعية لهم. كما تعتبر من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 هو تقديم يد العون للمواطن السعودي من أجل التغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن. كما يأتي على رأس جميع هذه الخدمات والمساعدات هو برنامج سكني الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية لمن تتوافر بهم الشروط المطلوبة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الاستعلام عن استحقاق الدعم وكذلك الموعد الذي يتم به صرف الدعم. كما يمكنك التعرف أيضاً على شر، وط دعم سكني الجديد وطريقة تقديم الاعتراض على الدعم وموعد نزول الدعم.

ماهو موعد دعم سكني

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم برنامج سكني مختلف أنواع الدعم والمنتجات. والتي تساعد المواطن المستفيد في توفير وحدة سكنية مناسبة لأصحاب الدخل المحدود. كما يقدم البرنامج مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري. ونظراً لأهمية هذا الدعم فقد قامت الحكومة السعودية بتحديد موعد محدد يتم به صرف الدعم. حيث يعتبر اليوم الموافق 24 من كل شهر ميلادي هو يوم نزول الدعم سكني. كما إنه في حالة أن يوافق هذا اليوم ليوم عطلة أو إجازة رسمية يتم تأخير أو تقديم يوم الصرف. ولذلك سوف يكون موعد صرف دعم سكني لهذا الشهر في اليوم الأحد الموافق 25 من سبتمبر 2022 ميلادياً. والموافق 29 من صفر لعام 1444 هجرياً.

خطوات الاستعلام عن إستحقاق سكني

وبعد أن تم توضيح موعد دعم سكني يمكننا عرض خطوات الاستعلام عن الإستحقاق. حيث يتمكن مستفيدي برنامج سكني من الاستعلام عن إستحقاق الدعم بصورة إلكترونية من خلال رقم الهوية الوطنية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الإستحقاق كما يلي: