نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السعودية تفتح باب التسجيل في الجوازات على رتبة جندي 1444| الموعد والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، فتح باب التسجيل في الجوازات على رتبة جندي للرجال، وذلك للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فيما تحظى هذه الوظائف باهتمام كبير بين الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف التابعة للإدارة العامة للجوازات .

موعد فتح باب التسجيل في الجوازات على رتبة جندي 1444

ووفقًا لوزارة الداخلية السعودية فإن موعد فتح باب التسجيل في الجوازات على رتبة جندي 1444هـ، سيكون يوم السبت 24 سبتمبر 2022م، وحتى يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه، على أن يكون تقديم الطلب من خلال بوابة أبشر التوظيف.

شروط القبول في الجوازات السعودية على رتبة جندي 1444

ووضعت الجوازات السعودية عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر للالتحاق بوظيفة جندي، وهي على النحو التالي:

ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهى خدماته من إحدى الكليّات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفًا في جهة حكومية.

اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع إجراءات واختبارات القبول.

لا بد من أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ، عدا الذي نشأ مع والديه أثناء خدمة المملكة في الخارج.

يجب أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية الصلاحية.

وألا يكون متزوجًا من أجنبية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وإذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة يجب مُعادلتها من وزارة التعليم والتّصديق عليها.

حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.

ما هي التخصصات المطلوبة في الجوازات السعودية 1444؟

وحددت الجوازات السعودية التخصصات المطلوبة لوظائفها، وهي تشمل الآتي: