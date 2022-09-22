على 5 سنوات قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح منافس

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عمر شويل - جدة علي 5 سنوات قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تهدف إلى خدمة وتلبية جميع احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا المنتج واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها العملاء ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة.

تمويلك بالتقسيط على 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل الراتب

أحصل على مبالغ مالية من خلال تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد المنتجات التمويلية الميسرة والسهلة والتى تقدمها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي ، كما تتيح الشركة السعودية للتمويل للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.

مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل