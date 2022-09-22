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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على 5 سنوات قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبهامش ربح منافس في المقال التالي
عمر شويل - جدة علي 5 سنوات قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تهدف إلى خدمة وتلبية جميع احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية ، حيث يعتبر هذا المنتج واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها العملاء ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة.
تمويلك بالتقسيط على 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل الراتب
أحصل على مبالغ مالية من خلال تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل الشخصي أحد المنتجات التمويلية الميسرة والسهلة والتى تقدمها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي ، كما تتيح الشركة السعودية للتمويل للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.
مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل
- توفر الشركة السعودية للتمويل العديد من الحلول التمويلية الميسرة والمتنوعة .
- تلك المنتجات التمويلية المتاحة لدى الشركة متوفرة بالعديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.
- التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج التمويلي.
- 100 ألف هو مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة متاح بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء.
- موظفي جميع القطاعات يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد يمكنه الحصول على المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج التمويلي من الشركة السعودية للتمويل.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى الشركة السعودية للتمويل لتقسيط مبلغ القرض الشخصي علي أطول مدة سداد.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
- يمكن للعميل التقديم على الطلب إلكترونياً.
- يقوم العميل بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للتمويل ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة السعودية للتمويل علي طلب قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
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