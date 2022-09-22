نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان بعد أن أعلنت الحكومة في المملكة السعودية عن مبادرة الحقيبة المدرسية التي تقدم مساعدة لجميع أولياء الأمور لشراء الحقيبة المدرسية وهي من البرامج التي قامت الحكومة بالمملكة السعودية بتقديمها لمساعدة أبناء جميع المواطنين الذين يستفيدون ببرنامج الضمان الاجتماعي وتشمل هذه المبادرة جميع المراحل التعليمية بدءا من الابتدائية حتى المرحلة الثانوية وذلك لمساندة أولياء الأمور على تجهيز جميع المستلزمات المدرسية لأبنائهم بجانب الاحتياجات الأساسية لاستكمال المرحلة التعليمية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الحقيبة المدرسية.

طريقة التسجيل في الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان

يمكنكم من خلال الخطوات التالية التسجيل في الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل الآتي،

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بتحديد مستخدم جديد وإضافة البيانات والتحقق منها ثم الضغط على حفظ البيانات.

تبدأ بقراءة الشروط المطلوبة وسوف يصل إليك رمز التفعيل للحساب الخاص بك على الهاتف تبدأ بكتابة الرقم وتقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

بعد ذلك تقوم بالضغط على قائمة الطلبات الخاصة لاستكمال طريقة التسجيل والموافقة على طلبك.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية

وزارة الموارد البشرية قامت بتحديد بعض الشروط التي ينبغي توافرها للاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية تتضمن الآتي،

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة السعودية دائماً.

يجب أن يتراوح عمر الطلاب المشاركين في الحقيبة المدرسية من ستة إلى 18 عام.

يجب التأكد من وجود اسم ولي أمر الطالب من ضمن قائمة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن إيداع الحقيبة المدرسية 1444

يمكنكم الاستعلام عن الحقيبة المدرسية عبر الإنترنت من خلال الطباعة الخطوات التالية،