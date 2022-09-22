نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بشركة نيوم السعودية وخطوات التقديم بها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة نيوم واحدة من أهم ،وأشهر الشركات ،في المملكة العربية السعودية ،وقد تم تأسيس هذه الشركة في عام 2017 ،وتم إنشأها في مدينة تبوك بمحافظة ضباء ،ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة ،هو سمو الأمير محمد بن سلمان ،فقد قامت الشركة بالإعلان عن عدة وظائف شاغرة لديها ،وهذه الوظائف في كل من نيوم ،والدمام ،و تبوك ،وقد تصل رواتب هذه الوظائف إلي مبلغ 13 ألف ريال سعودي ،وقد أوضحت الشركة خطوات التسجيل في هذه الوظائف ،كما أضافة الشركة ان التسجيل يتم بشكل إلكتروني 1444.

برنامج الإرشاد الوظيفي المقدم من شركة نيوم 1444

فقد قامت شركة نيوم السعودية ،بإطلاق برنامج إرشاد وظيفي ،وذلك من أجل زيادة جاهزية الأفراد لسوق العمل ،ويقوم بالإشراف علي هذا البرنامج مجموعة متميزة من الخبراء ،والمتخصصين ،وذلك بعدة مجالات مهنية متنوعة ،ويمكن الإستعلام عن كافة المسارات التي تم إتاحتها من قبل شركة نيوم السعودية ،والتسجيل في برنامج الإرشاد الوظيفي بشركة نيوم السعودية، والتسجيل يتم بشكل إلكتروني.

العديد من الوظائف المقدمه من نيوم السعوديه

لقد اعلنت شركه نيوم بالمملكه العربيه السعوديه علي العديد من الوظائف التي تم الاعلان عنها والتي جاءت هذه الوظائف علي هذا النحو.

وظيفه مهندس مدني.

وظيفة حارس امن .

مدير موارد بشريه براتب ١٣٠٠٠ريال سعودي .

وظيفه كاتب لتسهيل الحضور والانصراف.

مدير موارد بشريه في نيوم.

وظيفه مسؤل سلامه مهنيه .

وظيفه سائق اسعاف.

وظيفه مساعد اداري.

وظيفه مسؤل سلامه مهنيه.

الخطوات اللازمه للتقديم علي وظائف شركة نيوم

إذا أردت التقديم علي الوظائف المقدمه من شركه نيوم بالسعوديه ،لابد من أتباع عدة خطوات للتقديم ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا: الدخول الي رابط التقديم علي وظائف نيوم الرسمي .

ثم بعد ذلك يتم ادخال جميع البيانات المطلوبه، بشكل سليم ،والتأكد منها.

وأخيرا: ارفاق المستندات التي تطلبها الشركه مع اختيار الوظيفه التي تناسبك.

نبذة عن شركة نيوم السعودية

شركة نيوم هو مشروع سعودية ،يقع في أقصي شمال غرب أراضي المملكة العربية السعودية ،والهدف منه هو تحويل المملكة العربية السعودية ،لنموذج رائد بجوانب الحياة ،بالتركيز علي جلب سلاسل القيمة بالصناعات والتقنية بالمشروعات.