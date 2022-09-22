نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي وحاسبة القسط؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي الذي يساعد ملايين العملاء على امتلاك سيارة أحلامهم من خلال واحد من أهم برامج التمويل المتميزة وهو تمويل السيارات المرن وله العديد من الأقساط وقد قامت البنك بطرح شروط تمويل السيارات البنك الراجحي للعميل سواء أكان مواطن أو في حال كان مقيم وأيضًا في حال المتقاعدين الراغبين في الاشتراك في البرنامج ويمكن نقل الملكية للعملاء بناءً على العقود المبرمة بين الطرفين ويقدم عروض الراجحي للسيارات 2022 سارية على العديد من الفئات ويمكن استخدام حاسبة تقسيط الراجحي للسيارات لمعرفة قيمة التمويل.

كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي

أصبحت الحلول التمويلية لدى الراجحي متنوعة بحيث تلبي احتياجات كل من يرغب في الحصول عليه ومنها عروض السيارات اليومية من بنك الراجحي أو إمكانية تقسيط سيارات بسعر الكاش في العروض الجديدة وأما عن كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي بطريقة سهلة فهي كما يلي:

عليك أن تحصل على تطبيق الراجحي أولًا.

ثم أدخل بيانات تسجيل الدخول لتبدأ في استخدام الخدمات المصرفية وتتعرف على الحلول التمويلية.

الدخول إلى خيار منتجات التمويل.

ثم اختيار تمويل السيارات التأجيري.

ستتعرف على كافة الشروط والأحكام وستحصل على نموذج الطلب وإمكانية استخدام حاسبة تأجير منتهي بالتمليك الراجحي أيضًا.

وبعد الموافقة على شروط شراء سيارة تويوتا بالتقسيط من الراجحي يمكن إرسال الطلب إلى البنك لمراجعته ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بالقبول.

حاسبة تأجير منتهي بالتمليك الراجحي

داخل جميع المنتجات التمويلية من البنك حاسبة تمويل تُتيح لك معرفة قيمة الدفعات الشهرية ويمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات البنك الراجحي بناءً على الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البنك الراجحي.

ثم اختيار منتج تمويل السيارات من برامج التمويل.

دخول حاسبة التمويل وكتابة التفاصيل الشخصية بطريقة صحيحة.

إجراءات تمويل السيارات البنك الراجحي

وبعد التأكد من صحة بياناتك ومعلومات الراتب وجهة العمل وأيضًا كتابة سعر السيارة الإجمالي وقيمة الدفعة الأولى والأخيرة وفترة السداد يمكن التعرف على قيمة التمويل المسموح بالحصول عليها وأيضًا قيمة الأقساط الشهرية التي ينبغي سدادها للبنك وعليك تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة من خلال مصرف الراجحي كي تحصل على التمويل.