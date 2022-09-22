نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي عبر بوابة البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي وهل أنواع قروض الراجحي تختلف في شروط الأهلية أم لا؟ فقد أكد البنك على تقديم منتجات تمويل متعددة ولكن يشترط فتح حساب الراجحي للحصول عليها وهذا من أبرز شروط القبول والأهلية ويمكن الانضمام إلى عروض الراجحي القرض الشخصي بعد حساب تمويل الراجحي الجديد 1444 وهي خدمة إلكترونية متميزة وفرها البنك إلى العملاء الجُدد أو العميل الحالي لذا سنتعرف على قروض الراجحي كم راتب.

كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي

في جميع أنواع التمويل يوجد حاسبة إلكترونية ونؤكد على أن هناك اختلاف بين نوع وآخر بناءً على أدنى حد للراتب ووفق جهة العمل أيضًا وما يخص كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي فهو يُحدد بناءً على نوع التمويل سواء سيارات أو شخصي أو عقاري أو منتج سداد المديونية.

كيف اعرف كم استحق قرض شخصي من الراجحي

أصبحت حلول التمويل الشخصي متوفرة لدى البنك الراجحي وهناك خدمة ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض الراجحي وذلك من خلال التالي:

الدخول إلى موقع البنك الراجحي.

زيارة بوابة التمويل وهي من الخدمات التي تقع في الصفحة الرئيسية.

اختيار أحد منتجات التمويل الشخصي من البنك.

بعد ظهور حاسبة التمويل من نهاية الصفحة أدخل كافة المعلومات المطلوبة.

بيانات الدخل والراتب وجهة العمل والتفاصيل الشخصية ومعلومات الجنسية.

بعد تعبئة الحقول عليك أن تختار تبويب حساب والانتظار لحين ظهور القيمة وبالتالي تحصل على طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي.

حساب البنك الراجحي التمويل العقاري

ويمكن معرفة قيمة التمويل العقاري بعد اختيار المنتج سواء من خلال المنتجات التي يوفرها البنك أو المنتجات الأخرى التي يتعاون فيها مع وزارة الإسكان السعودية أو صندوق التنمية العقاري الجهات التي تقدم الدعم السكني أو التمويل العقاري المدعوم ولحساب القيمة يتم اتباع التالي: