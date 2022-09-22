نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي القرض الشخصي وكيف التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف عروض الراجحي القرض الشخصي عن البرامج التمويلية الدائمة التي يقدمها البنك لراحة العملاء وقد تم مؤخرًا تدشين العديد من برامج التمويل الشخصي إلى جانب الخدمات الإلكترونية منها قرض شخصي الراجحي حاسبة ويستخدم العميل نموذج طلب قرض من بنك الراجحي لإرساله بعد الاشتراك في عروض الراجحي الجديدة في المملكة العربية السعودية، وسوف نقدم طريقة التقديم على تمويل الراجحي الجديد 1444 وكيف الاشتراك في العروض.

عروض الراجحي القرض الشخصي

تختلف العروض من وقت إلى آخر في البنك ويتم تطويرها أولًا بأول بحيث تكون مناسبة للمواطنين كما أن هناك تخفيضات وخصومات يقوم بتقديمها البنك في إطار العروض الجديدة، ويمكن التعرف على عروض الراجحي القرض الشخصي المتاحة حاليًا من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى موقع البنك الراجحي.

ثم ينتقل العميل إلى القائمة الأساسية ويختار عروض البنك الراجحي.

بعد الدخول يمكن التعرف على أبرز العروض المقدمة إلى المواطنين والمقيمين وكيف يمكن التقديم عليها أيضًا.

التمويل الشخصي البنك الراجحي

أما عن حلول التمويل أو كيف اعرف كم استحق قرض من الراجحي فهي من الخدمات المتوفرة لدى البوابة ويمكن الاشتراك في التمويل الشخصي البنك الراجحي عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيق الراجحي كما يلي:

احصل من خلال جوالك على تطبيق الراجحي الذكي.

النقر على تسجيل الدخول واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة كود التحقق.

ثم اختيار منتجات التمويل.

متوفر أكثر من حل لكافة البرامج التمويلية وعليك أن تقوم باختيار المناسب والذي تتوافر شروطه به.

ستحصل على نموذج ينبغي تعبئته بكافة البيانات.

اكتب على سبيل المثال الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية ومعلومات الدخل ومعلومات الوظيفة.

فترة السداد وقيمة التمويل وقيمة الالتزامات المالية أيضًا، ويمكن التعرف على طريقة حساب التمويل الشخصي الراجحي قبل الإرسال.

بعد اختيار أرسل سيتم التواصل معك من خلال المسؤولين بالبنك.

أنواع قروض البنك الراجحي

هناك التمويل الشخصي الوطني وهو عبارة عن منتج يتفرع منه أكثر من حل ومتاح إمكانية التقديم على حلول التمويل العقاري سواء تمويل عقاري من الراجحي أو التمويل العقاري المدعوم من خلال الاشتراك مع صندوق التنمية العقارية وأيضًا متاح تمويل السيارات.