نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعى المطور.. كشف اسباب الغاء صرف المعاش لبعض الفئات ورقم الشكاوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعى المطور واحد من برامج الدعم المالي للمواطن السعودي، تم تفعيل النظام بعد دراسة عميقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ومن ثم نجد إن البرنامج يعد تطوير للنظام الحالي للضمان الاجتماعي، ولكنة أكثر شمولا وتعدي ليضم فئات اكثر إحتياجا، بدأ البرنامج يستقبل طلبات جديدة لصرف مبالغ الاهلية للمشتركين الجديد منذ نهاية العام الماضي، حيث أنطلق الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات الضمان المطور الجديد منتصف نوفمبر 2021، وسوف يعمل بالتوازي مع البرنامج المطبق حاليا، كي يتمكن من الوصول الي الشمول لكافة المسجلين الجدد و المسجلين علي النظام القديم، ويبقا هذا البرنامج المطور لدعم المواطن الأكثر احتياجا فقط هو القائم.

الضمان الاجتماعى المطور 1443

يعد نظام الضمان الاجتماعى المطور رمز لتنمية المملكة ونظرتها الاوسع والأكثر شمولا، حيث توظف فكرة تحويل المواطن الاكثر احتياجا من شخص يعطي له المال بشكل شهري فقط، الي شخص منتج ومطور في المملكة، حيث يشترط النظام علي المستفيدين الانضمام الي الدورات التعليمية والتدريبية الخاصة بتأهيل المستفيدين في احدي المهارات، والتي لا تتوقف علي قطاع معين وتضم عدد كبير من القطاعات علي مستوي الإنتاج والصناعة والزراعة وكافة القطاعات الاخري، ونجد بحث مكثفا عن المقبولين في النظام المطور من الاشخاص المتقدمين خلال الايام الماضية، خاصة بعد إن تسلم عدد كبير من المسجلين رسائل تفيد أهليتهم وإمكانية صرف مبلغ الضمان لهم، بحيث اعلن كونهم من مستحقي معاش الضمان ، ولذلك بدأ البعض يتسائل لماذ لم نتسلم رسالة اهلية الضمان، وهو ما نوضحة من خلال تقرير شامل عبر موقعكم ثقفني.

اسباب الغاء صرف الضمان الاجتماعي المطور لبعض الفئات

بالفعل أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إن بعض الفئات لن يصرف لها مبلغ الضمان الاجتماعي، وذلك في حالة كانوا ضمن واحدة من تلك الفئات

عدم تصريح المواطن بالدخل الشهري بطريقة صحيحة، وكتابة مبلغ اقل من الحاصل علية. تسجيل بيانات شخصية خاطئة. التأخير في تحديث البيانات، وهو امر يطلب دوريا وتعطي له الوزارة فترة صالحية 30 يوما، وفي حال التاخر عن الموعد يتم الغاء الأهلية للشخص. في حال وفاة المستفيد نفسة.

كيفية تقديم شكوي علي الضمان الاجتماعي المطور

قامت المملكة العربية السعودية بتطوير كافة انظمة المملكة، وعلية خصتت وزراة الموارد البشرية موقع إلكتروني لقبول طلبات المتقدمين للحصول علي راتب الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك تم تخصيص رقم مجاني للشكاوي وهو 19911 وذلك لتقديم مقترحات وتلقي شكاوي واستفسارات بشأن البرنامج.

متي يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في حالة كنت من المستفيدين الجدد في برنامج معاش الضمان الاجتماعي المطور، فإنك اولا في حاجة لتلقي رسالة تفييد أهلية المعاش وذلك بعد التأكد من كافة البيانات، ويتم فحصها من خلال وزارة الموارد البشرية، ثم يتم صرف اول معاش في الشهر التالي من تلقي الرسالة، ويعتبر هذا السؤال هام للغاية ويشغل بال ملايين من المتقدمين.

شروط أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور

تم تخصيص عدد من الشروط يجب توافرها قبل تحقيق أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهي مجموعة من الاشتراطات التي وضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي تشمل تلك الفئات

الأرامل و المطلقات و المتأخرات عن الزواج والأشخاص ذوي الاعاقة.

زوجة المواطن السعودي التي لها أبناء.

الاشخاص الذي يقل الحد الادني للدخل الشهري لديهم عن 1100 ريال سعودي لعائل الاسرة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

البحث اصبح اكبر حول متي يصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك لاستلام العديد من المتقدمين رسالة أهلية، وقد كشف برنامج الضمان إن مستحقات الشهر الحالي تصرف في فبراير، وبشكل اوضح يتم صرف المعاش في الشهر التالي من الشهر الذي تسلم فية المستفيدين للرسالة، ويمكنكم متابعة موقع وزارة الموارد البشرية والتعرف علي موعد الصرف ومكان المخصص لذلك، أو التواصل مع رقم 19911 المجاني.

في سياق اخر نجد إن العديد المستفيدين القدامي يتخوفون بشأن ايقاف الدعم لهم، لكن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية انها سوف تنقل كافة المستخدمين المستحقين علي النظام القديم الي النظام المطور، ومن ثم يتم العمل من اجل اتمام تلك المهمة واضافة جميع المستفيدين الجدد، ليتم الغاء النظام القديم كليا و ذلك في شهر مايو، كما أكدت انها سوف تتواصل مع كبار السن وغير المستطيعين استخدام الإنترنت، وذلك من خلال موظفين للتواصل مباشرة مع تلك الفئات.

كيف تعرف انك مستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

وبعد أن تلقي العديد من المواطنين المتقدمين ببيانتهم عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رسائل sms تفيد أهلية المعاش، نجد البعض من الأفراد الذين لم يتسلموا الرسالة يتسائل هل انا من المقبولين اما لا، ولكن في حالة عدم تلقي الرسالة قم بإرسال الطلب مرة اخري.

وفي هذا الصدد فإن جميع المستفيدين الجدد الذين تسلموا رسالة أهلية، سوف يتمكنوا من صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور خلال الشهر الجاري، وعلية فإن المواطنين الذين لم يتلقوا اي رسالة حتي الآن يمكنهم إعادة تقديم الطلب، وكذلك التواصل مجانا عبر رقم 19911، وهو رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المجاني، وسوف نتابع معكم أحداث التقارير بشأن معاش الضمان ونقدمها لحضراتكم علي الفور.

من هم المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد تسلم نحو 72 ألف أسرة من المتقدمين للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، يبحث العديد من الاسر عن اسباب رفض الطلب، ولكن وزارة الموارد البشرية أكدت انها تلقت نحو 220 الف طلب من المواطنين، وتم إرسال رسائل أهلية للدفعة الاولي، وجاري دراسة باقي الطلبات خلال تلك المرحلة، وسوف يتم اخبار باقي الاسر المستحقة برسائل sms خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق اخر نجد إن البحث أكثر كثافة من قبل الاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الدفعة الاولي، يبحثون بشكل مكثف الآن عن اسباب عدم تحصيل الدفعة، ولكن وزارة الموارد البشرية أكدت فحصها للعديد من الطلبات المقدمة حتي الان، وعلية فإن الايام المقبلة سوف تشهد صرف الدفعة الثانية لباقي المستفيدين الجدد الذين تنطبق عليهم الشروط، ولذلك يمكنكم الانتظار لتسلم رسالة الدفعة الجديدة.

هذا وتم بالفعل تسليم دفعات المبالغ للمستحقين في الدفعة الاولي من صرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وعلية يبحث العديد من المتقدمين عن ميعاد صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير، والتي من المترقب تسليمها علي الفور بعد تلقي رسالة اهلية كما هو معتاد، خاصة للمستحقين الجدد، وهم الفئات التي لازالت قيد الدراسة من قبل الوزارة.

هل هناك تعارض بين العمل وصرف معاش الضمان

في سياق تكرار السؤال حول العمل الحر وصرف مبالغ الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، والتي تشرف عليها كليا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن المسؤولين قد أكدوا بشكل رسمي أن النظام الجديد المطور لا يوجد به تعارض بين العمل الحر وصرف مبالغ الاستحقاق للضمان، إلا في حالة كان المبلغ الشهري لدخل الأسرة اكبر مم قيمة المعاش.

وفي سياق تكرار البحث عن ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستحقين، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انة فور تسلم المتقدمين الجدد رسائل أهلية عبر الجوال sms سوف يتمكن من صرف المستحقات علي الفور، وذلك في الشهر التالي من تسلم رسالة الاهلية، حيث تم صرف الدفعة الأولي في شهر يناير للمستحقين الذين تسلموا رسائل أهلية في شهر ديسمبر الماضي.

هل يتوجب عليك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين القدامي

في سياق استمرار التساؤلات من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتعلق بالنظام المطور الجديد، وكان السؤال الابرز هل يتوجب علي تسجيل الببانات علي نظام الضمان الاجتماعي المطور اذا كنت من المستفيدين القدامي، ونجد في ذلك ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اكدت ضرورة القيام بنقل البيانات بشكل رسمي من قبل المستفيدين حتي نهاية شهر اكتوبر المقبل.

إلغاء نظام الضمان القديم والعمل بالنظام المطور

من المقرر وفقا لتصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يتم توحيد نظام الضمان الاجتماعي 1444 في المملكة العربية السعودية، ومن ثم سوف يتم الغاء النظام القديم وسوف يتم العمل فقط بنظام الضمان الاجتماعي المطور، إلا أن ذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتعتبر تلك الفترة هي الفرصة الأخيرة حتي تتمكن من تقديم طلب الحصول علي الضمان قبل انتهاء المدة المحددة للتقديم.