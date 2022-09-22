نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط التسجيل في سكني الأراضي المجانية sakani.housing في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامَج سكني عن طرح ما يقارب من 3 آلاف قطعة أرض مجانية جديدة في 8 مخططات سكنية في 5 مناطق بالمملكة، وذلك ضمن الحلول والخيارات السكنية التي يتيح حجزها إلكترونياً، كما أوضح طريقة وشروط التسجيل للحصول على الأراضي المجانية، وأوضح أن المخططات تضم 2957 أرضاً، في كل من الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير.

طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية

أوضح سكني أن جميع الأراضي في هذه المخططات متاحة للحجز إلكترونيا، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك بالبوابة الإلكترونية لبرنامج سكني. واختيار “الحلول السكنية”. ثم الضغط على “الأراضي السكنية المجانية”. ومن ثم يتم اختيار المخطط المناسب.

شروط الحصول على الأراضي المجانية سَكني

تم وضع مجموعة من الشروط لابد من الانتباه إليها حتى يمكنكم الحصول على الأراضي المجانية وتتمثل هذه الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وكذلك مقيماً إقامة دائمة داخل حدود المملكة.

لا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة منزلًا وكذلك لم يستخدم العقارات في المملكة من قبل.

لا يكون المتقدم قد تلقي أي مساعدة إسكان عامة أو خاصة.

يشترط أن يكون مقدم الطلب رجل، أو زوج، أو أبُ، أو امرأة تعول أطفالها، ضرورة التأكد من استخدام المتقدم لبرامج الدعم قبل تلقى مساعدة الإسكان.

الأراضَي المَجانية سَكني

كشف البرنامَج عن عدد الأراضي المتاحة بالأماكن المختلفة بالمملكة كما يلي:

يوجد ثلاث مخططات في مدينة الرياض، اثنان منها في الدوادمي بإجمالي 109 أرضون، ومخطط في ثادق يضم 77 أرضاً.

وبالمنطقة الشرقية مخططان في قرية العليا يوفران 406 أرَضون.

ومنطقة المدينة المنورة تضم مخطط واحد يقع في محافظة المهد ويضم 713 أرضاً.

إلى جانب مخطط في الطائف بمنطقة مكة المكرمة يضم 749 أرضاً.

ومنطقة عسير تضم مخطط واحد في محافظة أحد رفيدة ويوفر 90 أرض.

التسجيل جديد لاستحقاق أراضي سَكني

يمكن التسجيل للحصول على مخصص الأراضي المجانية عن طريق اتباع ما يلي:

الانتقال إلى بوابة سكني الإلكترونية. والضغط على تسجيل جديد. وإدخال البيانات اللازمة من رَقَم الهُوِيَّة، وتاريخ الميلاد، وغيرها. والموافقة على كافة الشروط والأحكام. وإدخال كلمة مرور مؤقتة المرسلة عبر الهاتف. سوف يقوم البرنامَج بمراجعة بياناتك، ثم تصلك رسالة تأكيد بالتسجيل. وبعد ذلك يتم استكمال باقي البيانات المطلوبة، ليتم تحديد أهلية المتقدم.

التحقق من استحقاق الأراضي المجانية سكني

يمكن للمواطنين التحقق من استحقاقهم للأراضي بالبرنامج بشكل إلكتروني، عبر اتباع الآتي:

زيارة منصة سكني الإلكترونية. ومن زر الوصول السريع اختيار قائمة المواطن أو المقيم. والضغط على خدمة التحقق من حالة الاستحقاق. وإدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية والضغط على تحقق. وإدخال تاريخ الميلاد، ورقم التحقق المرسل عبر الهاتف والاطلاع على التعليمات لرؤية حالة الاستحقاق.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم العديد من المعلومات التي تخص الأراضي المجانية التي طرحها برنامَج سكني حيث قدمنا لكم خطوات التسجيل في سكني وشروط الحصول على الأراضي المجانية سكني والأراضي المتاحة.