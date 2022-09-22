نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر jops.sa. رابط التقديم على وظائف جندي جوازات (رجال) بمختلف مناطق المملكة براتب يصل 4000 ريال + البدلات من المديرية العامة للجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف جندي جوازات (رجال) شهدت الساعات الأخيرة إعلان رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، والتي أعلنت رسميا عن بداية فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات، وذلك من خلال التقديم على رتبة “جندي” والتي يتم التسجيل والتقديم بها من قبل الرجال لكي يتم التعيين بها بناء في مختلف مناطق السعودية، وقد أشارت إلى الموعد التسيجل والضوابط والشروط التي يجب توافرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل فتح باب التسجيل في رتبة جندي من قبل الجوازات السعودية.

موعد التقديم على رتبة جندي المديرية العامة للجوازات

وقد أشارت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رسميا أنه من المقرر أن يتم بداية استقبال طلبات القبول من قبل الرجال على رتبة جندي في السعودية، من خلال التسجيل مباشرة عبر بوابة “أبشر التوظيف” التابعة لوزارة الداخلية السعودية، على أن يكون ذلك بداية من يوم السبت المقبل الموافق 24 من شهر سبتمبر، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 3 / 3 / 1444هـ.

موعد فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي” رجال يوم السبت المقبل 24 من شهر سبتمبر 2022، الموافق 28/2/1444هـ موعد غلق باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات يوم الخميس المقبل 29 من شهر سبتمبر2022، الموافق 3 / 3 / 1444هـ.

رابط التقديم على وظائف جندي جوازات (رجال)

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال خلال الفترة 28/ 2 – 3/ 3/ 1444 هـ عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.

التخصصات المطلوبة

الشروط للقبول في وظائف المديرية العامة للجوازات

وقد أكدت الجوازات السعودية أنه يجب أن يتوافر مجموعة من الشروط والضوابط لكي يتم القبول في الوظائف المطروحة، والتي تتمثل فيما يلي.

من الضروري ان يكون المتقدم للتسجيل في الوظيفة سعودي الأصل والمنشأ

من الضروري أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية الصلاحية.

من الضروري ألا يكون المتقدم للتسجيل متزوجاً من غير سعودية.

يشترط كذكل أن يتم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد اشارت كذلك إلى أن الشهادات الصادرة من خارج السعودية من الضروري أن يتم معادلتها، وذلك من جانب وزارة التعليم السعودية لكي يتم التصديق عليها.

من الضروري أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة.

كما يجب أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بالإدانة في احد الجرائم المختلفة بالشرف او الامانة.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أحد الوظائف التي تخضع للنظام العسكري في السعودية.

كما يشترط أن يتم اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية المحددة لكي يتم القبول في الوظيفة.

كم راتب جندي الجوازات 1444

يبلغ راتب للجندي في الجوازات السعودية بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي ويضاف اليها هذه البدلات