نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم الالكتروني وظائف الجوزات وشروط القبول فى وظائف المديرية العامة للجوزات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم الالكتروني وظائف الجوزات وشروط القبول فى وظائف المديرية العامة للجوزات 1444 للرجال والنساء وطريقة التسجيل فى وظيفة الجوزات التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة للجوازات السعودية ويجب على الراغبين فى تقديم طلب وظيفة الجوزات ان يكون مستوفي للشروط المطلوبة فى الجوزات وكذلك يجب معرفة المؤهل المطلوب فى وظيفة الجوزات ثم التخصصات المطلوبة فى وظيفة الجوازات ويرغب الكثير فى التسجيل فى تلك الوظيفة نظراً للراتب المميز وكذلك البدلات والعلاوات الثابتة لمنتسبي وظائف الجوازات 1444. شروط وظائف الجوازات 2022 أولا يجب ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

ثانياً ان لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة من العمر.

ثالثاً لا يزيد عمره عن 30 عام.

وذلك أن يكون حاصلاً علي شهادة جامعية “البكالوريوس”.

ثم أن يكون المتقدم ذو سمعة حسنة وسيرة طيبة ولديه حسن السير والسلوك.

وعلي ذلك يجتاز المتقدم الاختبار التحريري.

اجتياز الفحص الطبي للمتقدم.

لا يقل طوله عن 186 سم.

ان يكون المتقدم طوله متناسب مع عرضة وذلك طبقا لقوانين اللياقة البدنية.

ثم ان يكون المتقدم متزوج من بنت وطنه وليس متزوج بأجنبيه.

لا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة حكومية أو أن تكون تلك الوظيفة أعلي من الوظيفة التي سيحصل عليها.

أن تكون كافة المعلومات المرفقة صحيحة والبيانات دقيقة. خطوات التقديم الالكتروني وظائف الجوزات 1444 أولا يجب الدخول على منصة ابشر توظيف.

ثم الضغط على خيار التقديم على الوظائف.

بعد ذلك تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها وهى وظيفة جندي المديرية العامة للجوازات.

بعد ذلك الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

ثم الضغط على خيار تقديم الطلب.

ايضا يجب ادخال البيانات التالية: أولا رقم الهوية الوطنية سارية المفعول. ثم تاريخ الميلاد. بعد ذلك تحديد الجنس. ايضا الحالة الاجتماعية. بم رقم هوية الاب.

بعد ذلك الضغط على موافق.

ايضا يجب كتابة المعلومات والبيانات التالية: أولا تاريخ ومحل الميلاد. ثم الجنس. ايضا فئة المهنة. ثم رقم الجوال. بعد ذلك تحديد الحالة الاجتماعية. ايضا جنسية الام وطول المتقدم. ثم اسم المدينة والحي بالإضافة الى رقم الشارع. ويجب ادخال رقم جوال احد الأقارب. ثم تحديد مكان إجراءات القبول. واختيار رغبة التعيين.

الضغط على التالي وحفظ واستكمال معلومات المؤهل وتقديم طلب ثم انتظار الإعلان عن النتيجة.

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