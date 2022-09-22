نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [sbis.hrsd.gov.sa] شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة وآخر موعد للتسجيل في الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة، وجاء ذلك في بيان كشفته بوابة الدعم والحماية التابعة للوزارة، لتكشف عن اشتراطات تسجيل المتزوجة في الضمان المطور، حيث توضح لائحة الضمان الاجتماعي الجديد عن خطوات طريقة تقديم المطلقات والمتزوجات في الضمان الاجتماعي المطور، كما تستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الأسر الأشد احتياجا بالمملكة؛ لكي تشملهم ضمن برامج الدعم والحماية، كما يسعى العديد من مواطني المملكة؛ الذين تنطبق عليهم شروط الضمان المطور إلى الانضمام لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 3 حالات تستطيع المرأة المتزوجة أن تتقدم على الالتحاق بالضمان الاجتماعي المطور كمستفيد رئيسي، وتتلخص هذه الحالات في:

أن تكون الزوجة متزوجة من غير سعودي وألا يكون قادرا على العمل، ويكون لديها أبناء من هذا الزواج، على ألا يتخطى الدخل الشهري للأسرة إجمالي الحد المانع الجديد للضمان المطور.

أن تكون الزوجة مهجورة مع إثبات ذلك في وثائق رسمية.

زوجة المسجون أو المقيم في إحدى دور الرعاية والإيواء تتستطيع التقدم والتسجيل بالضمان المطور كمستفيد.

ألا يقل عمر الزوجة عن 35 عاما.

آخر موعد للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

ووفقا لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور فإنه آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد سوف يكون في نهاية أكتوبر الماضي وتحديدا في يوم 2022/10/31، وبعد هذا التاريخ سوف يتم صرف الدفعة الحادية عشر للمستحقين ولن يتم قبول أي طلبات تسجيل جديد في الضمان المطور إلا بعد قرار مباشر من خادم الحرمين الشريفين، ويتوقع العدديد من الخبراء أن هذه الموافقة السامية لن تأتي قبل عامين من موعد إغلاق التسجيل بالضمان مثلما حدث في برنامج حساب المواطن.

ويعتبر هذا الموعد هو نهاية نظام الضمان الاجتماعي القديم، لذلك تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة مستفيدي الضمان القديم بسرعة التسجيل في الضمان المطور، وذلك لأنه لاتوجد آلية داخل الوزارة لنقل مستفيدي الضمان القديم إلى المطور، وأن الطريقة الوحيدة للاستفادة من الدعم المادي من الضمان الجديد هي عن طريق التسجيل بنظام الضمان المطور