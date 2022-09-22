نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الاتصالات لليوم الوطني السعودي 92 استبدل هاتفك القديم بهاتف جديد ب92 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الاتصالات لليوم الوطني السعودي 92 التي يحرص الكثيرين في هذا اليوم بالتحديد عن البحث عنها، وهذا لأن الشركات المنافسة تحرص على وضع العديد من العروض والحسومات التي لا حصر لها، ويمكنك الاستفادة من هذه العروض الحقيقة خلال النقاط التالية.

اليوم الوطني السعودي 92

اليوم الوطني السعودي هو من أهم الأيام التي تمر على صغار وكبار مواطني المملكة، بل وأن المقيمين يفضلون الذهاب إلى احتفالات وعروض مثل هذا اليوم لتتعرف على تراث البلد المتواجدين بها لإيجاد حلقة وصل بين العادات والتقاليد الخاصة بهم، وبما أن هذا اليوم هو اليوم الذي اجتمعت فيه السعودية على راية واحدة ألا وهي راية الملكة رحمه الله عبد العزيز آل سعود الذي مهد الطريق لكي تجد المملكة بهذا الشكل المميز الذي نراه الآن، ولنتعرف الآن على تفاصيل العروض عبر الفقرات التالية.

عروض الاتصالات لليوم الوطني السعودي 92

سنحرص خلال هذه الفقرات على القيام بعرض كامل التفاصيل والحسومات التي حرصت شركات الاتصالات على القيام بها، وتعرف عليها الآن خلال الفقرات الصغيرة التالية:

عروض شركة stc في اليوم الوطني

استبدال الجوال القديم بجوال حديث بدفع فرق 92 ريال سعودي فقط وسيبدأ العرض من يوم الواحد والعشرين حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

الآن أبدأ في استبدال الرصيد بواسطة نقاط قطاف وستحصل على حسم يصل إلى 35%.

إذا قمت بتحميل تطبيق MT Stc ستحصل على حسم قيمته 25% إذا اشتريت عضوية قطاف.

قم الآن بشحن باقة بيتي المميزة 299 ريال سعودي بدلاً من 402.5 ريال سعودي.

عروض شركة موبايلي في اليوم الوطني

حرصت شركة موبايلي على القيام بوضع عرض واحد ألا وهو عند استخدام نقاط يلو ستحصل في المقابل على ثلاث أضعاف هذه النقاط ويمكنك الاستفادة منها خلال فترة العروض.

كما يمكنك الدخول على الموقع الرسمي أو التطبيق وسماع النشيد الوطني كامل، وهذا لكي يتم إدخال في السحب على جهاز لوحي.

عروض شركة زين في اليوم الوطني