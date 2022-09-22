نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات وفعاليات اليوم الوطني السعودي 92 للمدارس والموظفين في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح لكم موعد وعدد أيام إجازة اليوم الوطني السعودي في الذكرى الـ92 لكل من البنوك والمدارس وكل العاملين في قطاعات المملكة العربية السعودية الخاصة والحكومية، حيث أننا بعد أيام قليلة جدًا نستقبل ذكرى توحيد السعودية في يومها الوطني وفي هذا اليوم يحظى مواطنو السعودية بإجارة رسمية وإذا صادف اليوم عطلة أسبوعية رسمية يتم إعطائهم يوم آخر نيابة عنه وسنوضح لكم موعد الإجازة في كل نواحي وقطاعات المملكة.

إجازات وفعاليات اليوم الوطني السعودي 92

أعلن المصرف المركزي السعودي أن إجازة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية ستبدأ إجازتها لليوم الوطني السعودي من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م والإجازة مستمرة حتى يوم السبت ومن المقرر أن يعود كل الموظفين على رأس عملهم بدءًا من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م.

إجازة اليوم الوطني للطلاب والموظفين في السعودية

وبالنسبة إلى إجازة اليوم الوطني السعودي الخاص بالطلاب وكل الموظفين العاملين في قطاعات المملكة العربية السعودية المختلفة، فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد موعد الإجازة والتي من المقرر أن تكون من يوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من سبتمبر 2022م وتستمر الإجازة أربعة أيام بحيث تنتهي في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2022م.

فعاليات واحتفالات اليوم الوطني السعودي

وفي اليوم الوطني السعودي هناك الكثير من الفعاليات والاحتفالات الكبيرة في كل نواحي المملكة العربية السعودية، حيث يتم تزيين الشوارع بالعلم الأخضر وهو علم السعودية الموّحد وتتم الكثير من الحفلات الفنية والثقافية الرياضية، تقدم المحلات والمطاعم عروض وتخفيضات مميزة احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة، كام قامت هيئة الترفيه السعودية بالكشف عن نيتها بتقديم بعض الفعاليات والاحتفالات التي من المقرر أنها بدأت من يوم الأحد الموافق الثامن و العشرين من سبتمبر وتستمر حتى نهاية إجازة اليوم الوطني المقررة، ويتم تبادل التهاني بين مواطني المنطقة الواحدة والمناطق المختلفة، كما تقوم الدول بتقديم باقات التهاني للشعب السعودي وملوكه حتى تتم مشاركتهم لهذه المناسبة العظيمة.