نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إليكم الآن” عروض طيران اليوم الوطني السعودي 92 / أهم الخصومات على رحلات الطيران خارج وداخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل الشعب السعودي في غضون أيام قليلة بالذكرى الثانية والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الملك الراحل عبد العزيز آل سعود توحيد أراضيها في سنة 1932اليوم الذي يوافق أحد أيام شهر جمادى الأول عام 1351، وتم وفقا لذلك تغيير اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد إلى اسمها الحالي، وفي العام الجاري 2022 تأتي احتفالات اليوم الوطني تحت شعار هي لنا دار، وبمناسبة هذا اليوم الذي يعد بمثابة عيد بالسعودية تتوالي عروض اليوم الوطني 92 للطيران من شركة لأخر وللمزيد من التفاصيل عن عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92 نقدم لكم هذا التقرير.

عروض طيران اليوم الوطني 92

تقرر أن يكون موعد الإجازة الرسمية احتفالا باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين فيما يخص طلاب المدارس والجامعات بالمملكة ليومين متتاليين وهما يوم الأربعاء الحادي والعشرين من سبتمبر والخميس الثاني والعشرين من سبتمبر لعام 2022، وذلك حسب تصريحات وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على اعتبار أن اليوم الوطني يوم الجمعة 27 من صفر لعام 1444، ومن المعروف أن يوم الجمعة هو بالفعل عطلة رسمية لجميع القطاعات في البلاد، وبمناسبة اليوم الوطني تتيح شركات الطيران تخفيضات على العديد من الرحللت داخل وخارج المملكة السعودية.

عروض اليوم الوطني 92 للطيران

اما عن موعد إجازة اليوم الوطني 92 للقطاع الخاص فقط أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن اليوم الوطني للمملكة هذا العام سوف يوافق الجمعة 27 من صفر الثالث والعشرين من سبتمبر ،وعليه فإن الإجازة التي يحصل عليها العاملين بالقطاع الخاص غير ربحي سوف يتم تقريرها وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المأخوذ به في المملكة والذي يلزم كل أصحاب الأعمال الخاصة بنص الفقرة الثانية من المادة 24 والتي ورد في إحدى حالاتها إلزامية تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني في حالة تداخلها مع يوم الإجازة الأسبوعية، وفي السياق ذلك اطلقت شركات الطيران عروض على الرحلات بخصم كبير بمناسبة العيد الوطني ونقدم لكم ابرز العروض ويمكن زيارة الموقع الرسمي لشركات الطيران والاطلاع على المزيد، وتتمثل التخفيضات النحو التالي: