هل البنوك تداوم في اليوم الوطني 1444؟ ومتى موعد الدوام بعد الإجازة؟

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عمر شويل - جدة هل البنوك تداوم في اليوم الوطني 1444هـ؟ سؤال يدور في أذهان العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية نظرًا لأن الاحتفالات بدأت منذ يوم تقريبًا في كافة أرجاء المملكة، وبما أن موظفي الملك موطنين فبالتأكيد هناك ضوابط توضح ما إذا كانوا سيحصلون على إجازة أم لا، لذلك تابع لتتعرف على المزيد.

اليوم الوطني السعودي 92

يوم توحيد المملكة لرأي واحد فبدلا من كان اسمها مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لتتحول بتأدية جميع القبائل للملك رحمه الله عبد العزيز آل سعود إلى السعودية نسبة للقب العائلة الملكية التي مازالت ممتدة حتى الآن، ويحصل فيه موظفي الحكومة والشركات الخاصة على إجازات وهذا لكي يتمكنوا من المشاركة في الاحتفالات والفاعليات الكثيرة التي ستقام خلال الأيام القادمة وكانت بدايتها اليوم، وإليك المزيد من المعلومات.

هل البنوك تداوم في اليوم الوطني 1444؟

موظفي البنوك مثلهم مثل أي موظف يعمل داخل المملكة العربية السعودية وله الحق في الحصول على إجازة، لكي يتمكن من الخروج ومشاهدة كافة الاحتفالات والفاعليات، لذلك فأن البنوك بالفعل تغلق خلال اليوم الوطني، لكن هناك بعض الفروع التي ستبق مفتوحة خلال أيام الإجازات ويمكنك التعرف عليها خلال الموقع الرسمي للمصرف المركزي عبر هذا الرابط sama.gov.sa.

سيحصل موظفي البنوك على إجازة لمدة ثلاث أيام كاملة مدفوعة الأجر، وهذا لأن البنوك بها مؤسسات حكومية وخاصة.

متى سيبدأ دوام البنوك بعد اليوم الوطني؟

يجب أن يعرف جميع العملاء أن إجازة اليوم الوطني بالنسبة لمحاسبي البنوك بدء من يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر وسينتهي يوم الرابع والعشرين من ذات الشهر يوافق العودة بالهجري في يوم التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1444هـ، لذلك سيقومون بالعودة في يوم الخامس والعشرين الموافق يوم الأحد، وبذلك إجازة اليوم الوطني تكون ثلاث أيام فقط للقطاع المصرفي.

ومن الجدير بالذكر أنك تستطيع السير على الخطوات التي يطرحها لك موقع البنك المركزي السعودي، وهذا لكي تتعرف على أماكن الفروع المفتوحة لجميع البنوك ومواعيد الفتح والغلق، وهذا لكي تتمكن من الحصول على أي تعامل ترغب به.