نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو ماكدونالدز اليوم الوطني 92 للمأكولات والمشروبات بتخفيضات ومفاجآت كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو ماكدونالدز اليوم الوطني 92 ، تشتهر فروع ماكدونالدز في كافة أرجاء العالم وتقدم دائمًا العديد من العروض والمفاجآت التي تسعى بها لجذب أكبر قاعدة جماهرية، وتحديدًا مع الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة والذي يأتي في يوم 23 سبتمبر من كل عام تتسارع كافة المولات والمحلات الكبرى والشركات والمطاعم بتقديم أفضل العروض من أجل المشاركة في الاحتفال بتلك المناسبة ودائمًا ما تكون إجازة رسمية وفرصة للمواطنين للخروج ومشاهدة العروض والاحتفالات التي تملئ أرجاء المملكة احتفالًا بذكرى استقلال المملكة، وتكون العروض لتلك المناسبة غير مسبوقة في كافة المنتجات.

منيو ماكدونالدز اليوم الوطني 92

تعرف شركة McDonald’s بأنها أحد الشركات الامريكية التي تختص في تقديم الأطعمة السريعة وهي تتواجد في المملكة وتمتلكها شركة الرياض للأغذية وتساعد في تقوية وبناء الاقتصاد للمملكة وليس بالخارج، وتسعى فروع المطاعم الخاصة بالشركة دائمًا على تقديم أفضل عروض المأكولات والمشروبات من اللحوم التي يتم ذبحها على الشريعة الإسلامية، وتقدم العديد من العروض والخصومات بمناسبة اليوم الوطني على أفضل الوجبات ومن بينها :

وجبة سبايسي كرانش تشيكن بسعر 25 ريال.

وجبة جراند تشكين سبايسي مع تشيكن ماك ونجز بسعر 36 ريال سعودي.

أيضا وجبة تشكن ماك حجم وسط مع ماك بايتس بسعر 30 ريال سعودي.

سندويتش بيج تيستي كبير مع تشكين ماك ونجز بسعر 36 ريال سعودي.

عروض ماك كافيه

ومن ضمن العروض الكبرى التي يقدمها ماك في كافة فروعه عروض المشروبات المتنوعة والتي جاءت بأسعار مخفضة أيضًا احتفالًا باليوم الوطني ومنها :

كرواسون مع قهوة بسعر 12 ريال سعودي.

كابتشينو بسعر 10 ريال.

أمريكانو مثلج مع دونتس بسعر 13 ريال.

لاتيه مثلج مع دونات بسعر 13 ريال.

موكا بسعر 13 ريال.

كراميل ميكاتو بسعر 13 ريال سعودي.

مشروب شوكولاتة ساخنة بسعر 13 ريال سعودي.

اسبريسو ميكاتو بسعر 8 ريال سعودي.

ميكاتو مثلج بالكراميل بسعر 15 ريال.

ايس لاتيه بسعر 12 ريال.

ايس موكا بسعر 15 ريال.

ولعشاق مشروبات الفاكهة يتيح لهم ماكدونالدز الاستمتاع بأفضل المشروبات ومنها :

سموثي الفراولة والموز بسعر 19 ريال.

سموثي المانجو بسعر 18 ريال.

كوكونت شوكو بسعر 7 ريال.

شوكو مكس بسعر 7 ريال.

ليمون ستار بسعر 7 ريال.

وجبات الأطفال من ماكدونالدز

وللأطفال أيضًا نصيب في الاستفادة من عروض اليوم الوطني في فروع ماكدونالدز بأفضل الوجبات مع أقل الأسعار ومنها :