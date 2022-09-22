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عمر شويل - جدة كم سعر خطوط الطيران اليوم الوطني السعودي ؟ من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين حيث تقدم الخطوط الجوية العاملة في المملكة عروضًا مميزة للغاية على رحلات الطيران الداخلية والخارجية تبدأ من 92 ريالًا للرحلة في الخطوط الجوية السعودية، وسوف نتعرف على خطط أسعار خطوط الطيران على الرجلات الجوية والرحلات السياسية بالسطور المقبلة.

كم سعر خطوط الطيران اليوم الوطني السعودي ؟

تقدم شركات الطيران والسياحة في السعودية عروضًا متميزة على رحلاتها الداخلية والخارجية احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي وسوف نتعرف على هذه العروض بالسطور المقبلة:

عروض الخطوط الجوية السعودية

تقدم عروض 92 ريال على درجة الضيافة، و192 ريال على درجة الضيافة الأساسية، والحجز في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر 2022، وبتاريخ السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023، ويطبق العرض على درجة الضيافة وعلى الرحلات المباشرة فقط، وهو على مقاعد محدودة، وتختلف نسبة العرض وفقًا لاختلاف درجة الحجز ووفقاً للعرض، ويكون العرض متاح عبر قنوات البيع الإلكترونية، مع تطبيق الشروط والأحكام.

خصم 20% على رحلات دبي وأبوظبي واسطنبول .

رحلات من الرياض إلى هولندا، من تاريخ يوم 23 سبتمبر حتى 26 من الشهر، مقابل 1996 ريال.

رحلة الطيران من الرياض إلى أذربيجان مقابل 1505 ريال.

رحلة الطيران من الرياض إلى إسطنبول مقابل 1574 ريال.

رحلة الطيران إلى لندن والأسعار تبدأ من 1845 ريال.

رحلة من الرياض إلى الدار البيضاء بسعر 2366 ريال.

رحلة الطيران من جدة إلى دبي بقيمة 1041 ريال.

رحلة طيران من الرياض إلى الإسكندرية بسعر 962 ريال.

عروض طيران أديل

أعلنت طيران أديل عن خصومات على الرحلات تبدأ من 55 ريال بمناسبة اليوم الوطني السعودي وفترة السفر من 14 نوفمبر حتى 31 ديسمبر، والمقاعد محدودة العرض، والسعر باتجاه واحد يشمل حقيبة مقصورة بوزن 7كغ، ولا يوجد العرض في أيام الإجازة الأسبوعية واجازات المدارس.

عروض الراجحي للطيران باليوم الوطني

يقدم الراجحي للطيران عروضًا في اليوم الوطني مميزة :