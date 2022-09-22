نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني مطاعم.. أقوى الخصومات على الوجبات من أشهر المطاعم برجر كينج – ماكدونالدز – هرفي في المقال التالي
عمر شويل - جدة توجد العديد من الأخبار التي تنتشر على مختلف وسائل الميديا تخص عروض اليوم الوطني مطاعم في المملكة العربية السعودية، ويبحث حولها الكثير من المواطنين، حيث تتوفر تلك العروض بأسعار ملائمة، وخصومات بنسب عالية وبالأخص في عدد كبير من المطاعم، ومن خلال ما يأتي نوضح أشهر المطاعم، والتي تتوفر فيها عروض على أنواع الوجبات المختلفة، والتي يفضلها الكثير من الناس، وعن تلك العروض سيكون الحديث بالتفصيل في فقراتنا القادمة.
عروض اليوم الوطني مطاعم
قامت الكثر من المطاعم في المملكة العربية السعودية، بالكثير من مناطقها ومدنها بعمل عروض مميزة منها بينها ما نوافيكم بذكره في هذا التقرير القادم:
- عروض في سلسلة مطاعم كنتاكي المتواجدة بمختلف المدن بالمملكة العربية السعودية.
- توجد نسب خصم عالية على مختلف نواع وجبات الدجاج المقرمش في كل مطاعم كنتاكي.
- متاح في المطعم وجبة برجر الديناميت دبل، مع مشروب، وبططس مقلية بسعر ثلاثين 30 ر س.
- وجبة من الدجاج البروستد عدد قطعتين، متاحة في المطعم بسعر يصل لثلاثين 30 ر س.
- وجبة مكس كرانش متوفرة بالسعر 30 ر س.
- وجبة التويست مع المشروب الغازي والبطاطس، تتوفر بقيمة سعرية قدرها 33 ر س.
- عدد قطعتين من الدجاج البروست، مع قطعة من الاستربس متاحة بسعر 25 ر س.
- وجبة مكونة من عدد أربعة قطع من الدجاج البروستد، بقيمة 45 ر س.
- عرض قطعتين الدجاج الليز الكرانش بسعر 50 ر س.
العروض المتوفرة في مطعم برجر كينج
- متوفر عرض على برجر كنج راب لميكس حدجم كومبو بسعر يصل لتسعة عشر ر س.
- الوجبة من برجر اللحم بسعر يصل لمائة وتسعة ر س.
- سعر الوجبة من برجر الدجاج في المنيو اثنين وعشرين 22 ر س.
عروض مطعم ماكدونالدز
- تتوفر وجبة الجراند تشيكن بالحجم الكبير بسعر 22 ر س.
- يصل السعر الخاص بالقهوة في المطعم لنحو 8 ر س.
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عروض مطعم هرفي
من بين عروض مطاعم هارفي في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- عرض عدد أربع قطع من برجر اللحم، مع البطاطس المقرمشة، والبيبسي، بسعر عشرين 20 ر س، والعرض ساري حتى الآن.
- متوفر مع كل وجبة للأطفال لعبة هدية.
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