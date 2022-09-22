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عمر شويل - جدة كم سعر رحلات الطيران في عروض اليوم الوطني ؟ من أبرز الأسئلة التي يرددها الكثيرين حيث تقدم خطوط الطيران وشركات السياحة عروضًا متميزة على رحلات الطيران والرحلات السياحية في اليوم الوطني السعودي بمناسبة مرور 92 عامًا على توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز أل سعود وإليك أبرز هذه العروض بالتفصيل.

عروض اليوم الوطني على رحلات الطيران

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن عروضها عن الرحلات الداخلية تحت شعار هي لنا دار، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 92 وكشفت الشركة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير أن العرض على المحطات الداخلية ذات الاتجاه الوحد فقط، والمتضمن إصدار التذكرة للحجز في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر 2022، وبتاريخ السفر خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023.

كما أن العرض يطبق على درجة الضيافة وعلى الرحلات المباشرة فقط وعلى مقاعد محدودة وتختلف نسبة العرض حسب اختلاف درجة الحجز، ووفقاً للعرض، يكون متاحًا عبر قنوات البيع الإلكترونية، مع تطبيق الشروط والأحكام.

كم سعر رحلات الطيران في عروض اليوم الوطني ؟

تقدم الخطوط الجوية السعودية عرض الفرسان بمناسبة اليوم الوطني السعودي وتضمن سعر عروض الخطوط الجوية السعودية على الرحلات الداخلية على درجة الضيافة الاقتصادية قيمة 92 ريال، بينما على درجة الضيافة الأساسية بسعر 192 ريال.

عروض عطلات السعودية في اليوم الوطني على الرحلات

تقدم عطلات السعودية خصم 15% على جميع الباقات داخل المملكة، وخصم 20% على السفر لأبوظبي الرمز الترويجي Deal20، وكذلك رحلات دبي ورحلات اسطنبول، و اربح 1 ميل من أميال الفرسان عن كل ريال تنفقه عند حجز باقتك، وباقة العمرة بخصم 15% بالرمز الترويجي UMRAH15، واربح 1 ميل من أميال الفرسان عن كل ريال تنفقه عند حجز باقتك،.

عروض طيران أديل اليوم الوطني السعودي

أعلن طيران ناس عن مجموعة من العروض على الرحلات الداخلية والخارجية سافر بأقل الأسعار بداية من 55 ريال، فترة السفر من 14 نوفمبر حتى 31 ديسمبر والمقاعد محدودة السعر باتجاه واحد يشمل حقيبة مقصورة بوزن 7كغ، ولايشمل العرض أيام الإجازة الأسبوعية واجازات المدارس.

عروض طيران الراجحي باليوم الوطني

قدمت الراجحي عروض طيران اليوم الوطني حيث يستطيع المواطنين السعوديين أو المقيمين الذهاب إلى شرم الشيخ بسعر 3250 ريال سعودي، وقضاء 3-4 أيام في فندق خمسة نجوم، وهذا العرض متاح بداية من تاريخ 21 من شهر سبتمبر 2022.وعرض دبي 850 ريال 3-ليالي أربعة أيام، ورحلة تبليسي 1592 ريال 5 ليالي – خمسة أيام.