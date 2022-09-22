نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الموارد البشرية لحملة الثانوية فأعلي برنامج العمل عن بُعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الموارد البشرية، حيث تم الإعلان من جانب برنامج العمل عن بعد، الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن طريق موقعه الإلكتروني عن توفير وظائف شاغرة يمكن التقديم بها لكلا الجنسين من الرجال والنساء، من جميع المؤهلات الدراسية بداية من مؤهل الثانوية العامة فأعلي، من أجل العمل في مختلف التخصصات، وذلك وفق للتخصصات التي تحتاج إليها الوزارة، وقد أوضحت الوزارة بأن الوظائف تحتاج إلى توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في كل متقدم يرغب في التقديم، وسوف نوضح لكم التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف الموارد البشرية.

وظائف الموارد البشرية

كشف برنامج العمل عن بعد عن احتياجه لعدد من الفرص الوظيفية التي توفرها بوابة وظائف الموارد البشرية لجميع الأفراد السعوديين في المملكة، حيث التخصصات المطلوبة تعد متنوعة ومختلفة حتي تناسب جميع الفئات من الأفراد الراغبين في التقديم، ومن أبرز التخصصات المطلوبة ما يلي (مساعد إداري، اختصاصي تسويق، مهندس الصحة والسلامة والبيئة، مندوب مبيعات، وكيل توظيف، كاتب موارد بشرية، كاتب بيانات عملاء، مندوب مشتريات، أخصائي مشتريات، اختصاصي تسويق، مدير عمليات موارد بشرية، أمين مخزن، مستشار قانوني- النظم العامة، ممثلي خدمة عملاء) وعدد آخر من التخصصات والمسميات الوظيفية التي تم الإعلان عنها من جانب برنامج العمل عن بعد والمتاح التقديم به لجميع الأفراد الذي تتوافر بها بشروط التقديم في الوظيفية المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف برنامج العمل عن بعد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حاجتها إلى أفراد من حملة الثانوية فأعلي، في عدد من الوظائف الشاغرة لديها، علي أن يتم التقديم من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (برنامج العمل عن بعد) علي أن يقوم كل متقدم باختيار التخصص الوظيفي المناسب له وفق مؤهله، والتعرف علي شروط التقديم الخاص بالوظيفة من حيث مهارات العمل المطلوبة وعدد سنوات الخبرة الواجب توافرها خلال التقديم، ثم الضغط علي التقديم في الوظيفة، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة ورفع كافة المستندات حتي يتم التقديم في الوظيفة بشكل صحيح، وذلك لكافة التخصصات المطلوبة.