نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استعراض الطيران اليوم الوطني 92 في السعودية ومواعيد إقامتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استعراض الطيران اليوم الوطني 92، من الأمور التي تشغل السعوديين مؤخرا، فهم يتساءلون اين موقع استعراض الطيران اليوم الوطني 1444. إذ أن سماء المملكة العربية السعودية سيكون فيها مجموعة من العروض الجوية الخاصة التي يترقبها الجميع من أجل الاستمتاع بتلك المناظر، وستتم إقامة اليوم الوطني استعراض الطيران 2022 في العديد من المدن، والسعودية ستحتفل هذه السنة بالذكرى الثانية والتسعون لتوحيد المملكة، بحيث تقام فيه فعاليات خاصة واحتفالات في مختلف الأماكن، إلى جانب ذلك يستعلم المواطنين عن موعد استعراض اليوم الوطني السعودي، والذي ستشارك فيه طائرات ومقاتلات تابعة للجيش السعودي، وفي هذا المقال الذي بين أيديكم سنتحدث بشكل مفصل عن استعراض الطيران في اليوم الوطني 2022، تابعوا معنا.

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يستعلم السعوديون عن موقع استعراض الطيران اليوم الوطني 92 من أجل مشاهدة هذه العروض التي ستقام قريبا بماسبة الذكرى الثانية والتسعون لتوحيد المملكة، واليوم الوطني استعراض الطيران 1444 ستكون في عدة مدن ومحافظات سعودية للاحتفال، وتختلف المواعيد من منطقة لأخرى، ولا بد من أن نذكر لكم كل التفاصيل والأماكن التي ستقام بها لتكونوا على علم بذلك، وهي كالآتي:

سيقام استعراض اليوم الوطني جدة وسيكون فيه عروض جوية، والمكان هو الواجهة البحرية أمام فندق الهيلتون. وبالنسبة للتاريخ سيكون بداية من 21 و22 و23 من شهر صفر 1444، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. أما استعراض طيران الرياض سيكون في حي القيروان 26-27 صفر الموافق 22 سبتمبر على الساعة 4:30 مساء، كما سيعرض في شمال طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول يومي 26-27 صفر على الساعة 04:30 أيضا.

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تجدر الإشارة لمن يريدون معرفة موعد استعراض طيران اليوم الوطني السعودي بأنه سيقام في مدينة الأحساء أيضا. وهي مشهورة بالعروض في كل سنة من هذا اليوم المميز. والمكان هو متنزه الملك عبد الله البيئي في تاريخ 21 و22 و23 صفر على الساعة 05:15 مساء. كما ستعرض أيضا في طريق الملك عبد الله في نفس التاريخ والوقت أيضا على الخامسة والنصف مساء.

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ستقام هذه الاستعراضات أيضا في منطقة خميس مشيط في البلوليفارد يومي 22 و23 سبتمبر على الخامسة والنصف مساء. أما منطقة سراة عبيدة سيقام بها العرض في نفس التوقيت واليوم أيضا. في حين أن منطقة تمنية سيقام بها العرض على الساعة الخامسة والنصف كذلك يومي 26 و27 من صفر. وهي موحدة من حيث الوقت والتاريخ، الدمام سيقام بها في الكورنيش الشرقي لثلاث أيام 21-22-23 على الخامسة مساء.

بهذا نصل معكم إلى ختام مقال قدمنا لكم فيه موضوع موقع استعراض الطيران اليوم الوطني 92. والذي تطرقنا فيه إلى الحديث عن أبرز استعراضات اليوم الوطني السعودي التي ستتم إقامتها في العديد من الأماكن التي ذكرناها لكم.