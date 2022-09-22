برنامج سكني يوضح آلية حصول المطلقة على باقات الدعم 1444

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عمر شويل - جدة أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية آلية حصول المطلقة على باقات الدعم 1444هـ، جاء ذلك خلال الرّد على أحد الاستفسارات الواردة إليه من المستفيدين، إذ يُعد هذا البرنامج مُخصصًا لتمكين الأُسر من تملّك مسكنها الأول في المملكة.

آلية حصول المطلقة على باقات الدعم من برنامج سكني

ووفقًا لبرنامج سكني فإن آلية حصول المطلقة على باقات الدعم 1444هـ، يكون عن طريق تقديم طلب من المطلقة يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومستحق، على أن يجري تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي لضمان البدء في عملية التواصل بين الجمعية والمستفيدة.

وأفاد البرنامج أن التقديم للدّعم السّكني يكون من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، فيما جاء ذلك ردًّا على استفسار سيدة قالت: “هل المطلقة المسجلة في الضمان الاجتماعي ولديها أبناء مستقلين، مستحقة لباقة الإسكان 100 ألف؟”.

تفاصيل باقات الدعم السكني 1444

وكان برنامج سكني، قد بيّن أنّ باقات الدّعم هي عبارة عن حلول مقدمة تسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، بتقديم دعم مباشر غير مُستَرد، عبر شركاء النّجاح من الجهات التمويليّة، وذلك بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية، وأفاد البرنامج أن التّقديم لهذه الباقات يجري من خلال التّسجيل في المستشار العقاري واختيار المنتج، وعرض الباقات المُتاحة، ويُمكن للمُستفيد أن يختار بين باقات الدّعم، أو الاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

وتشمل باقات الدعم، باقة الدعم المقدم، وباقة الإيجار، وباقة الأثاث، وباقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن، فيما تتنوع الباقات إيمانًا من البرنامج باستمرارية دعم السكن وأهمية تنوع الخيارات التمويلية لتسريع وتيرة تملك الأسر للمنازل.

عقود إلكترونية للأراضي السكنية المجانية

وأصدر برنامج سكني نحو 16,044 عقدًا إلكترونيًّا للأراضي السكنية المجانية الخاصة بالأسر المستفيدة وذلك منذ بداية 2022 حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم، فيما شملت هذه العقود 3914 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و3577 أرضًا في منطقة الرياض، و2535 أرضًا في المنطقة الشرقية.

كما شملت العقود 1218 أرضًا في منطقة القصيم، و1192 أرضًا في منطقة نجران، و964 أرضًا في منطقة جازان، و864 أرضًا في منطقة عسير، و727 أرضًا في منطقة حائل، و195 أرضًا في منطقة الباحة، و112 أرضًا في منطقة الجوف، و497 أرضًا في منطقة المدينة المنورة، و153 أرضًا في منطقة الحدود الشمالية، و96 أرضًا في منطقة تبوك.