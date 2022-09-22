نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني سبتمبر 2022 طريقة الحصول على الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1444 في المملكة العربية السعودية حيث أعلنت وزارة الاسكان في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدعم السكني 1444 لجميع المستحقين والمستفيدين منهم في شهر سبتمبر حيث أنه يقدم إلى الأسر على الأقل دخلا والذي لا تمتلك سكن ولكن بالتوفر مجموعة من الشروط والضوابط لذلك يتساءل عدد كبير من مستفيدي الدعم السكني عن موعد نزول الدعم لشهر سبتمبر وسوف نعرض خلال هذا المقال عن موعد كما حددته الوزارة والخطوات التسجيل في الدعم السكني بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد صرف الدعم السكني 1444

حيث قدمت الحكومة في المملكة العربية السعودية برنامج دعم سكني الذي يقدم المساعدات والوحدات السكنية إلى المواطنين المستحقين الى المساعدة وذلك لكي تضمن لهم حياة كريمة وترفع من مستوى معيشتهم فقد اعلنت وزارة الاسكان ان موعد نزول الدعم السكني 1444 وسوف يتم يوم الأحد 25 من شهر سبتمبر لعام 2022 والموافق 29 من شهر صفر لعام 1444.

خطوات التقديم دعم سكني

أوضحت وزارة الإسكان أن التقديم الى دعم سكني يكون الكترونيا من خلال الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة سكني

ثم الضغط على التسجيل الدخول

ثم يجب مليء جميع البيانات المطلوبة من الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية

ثم يجب كتابة رقم الهاتف والبريد الكتروني بشكل صحيح

سوف يتم ارسال رساله تفعيل على رقم الهاتف

ثم سوف تستطيع تسجيل الدخول إلى دعم سكني

ثم يجب رفع الأوراق والمستندات المطلوبة ومن المعلومات الاخرى

ثم الضغط على تسجيل

شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني

لكي تحصل على الدعم السكني توجد بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر فيها المتقدم ومنها ما يلي