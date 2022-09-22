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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودية stc وقطار الحرمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكثير من عروض اليوم الوطني السعودي 92 انطلقت المملكة خلال الساعات الماضية، التي توفرها الشركات والمطاعم والمتاجر والمولات وغيرها، احتفالاً بتلك الذكرى السنوية، ومن أهم التخفيضات بمناسبة تلك الذكرى عروض stc وقطار الحرمين، بالإضافة إلى العديد من التخفيضات الأخرى لمختلف الشركات والمحال التجارية والخطوط الجوية وغيرها.
عروض stc في 92
أعلنت شركة stc عن أضخم عروض اليوم الوطني 92 في السُّعُودية، وإرسال برقية تهنئة باليوم الوطني 92 إلى الديوان الملكي وسمو ولى العهد للاحتفال بذكري اليوم الوطني 2022 لجميع العملاء مجانًا، وقدمت مجموعة رائعة من العروض على الاتصالات والنت.
عروض الاتصالات الجديدة
- باقة بيتي eSIM 5G لمدة ثلاث شهور بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 402 ريال سعودي.
- اختيار فيلم من قائمة حسب الطلب بدأ من 21 إلى 24 سبتمبر 2022 باستأجر 92 هللة.
- يمكنك الدخول عبر تطبيق STC TV وقم بالإجابة على السؤال ليتم تأهيلك في دخول السحب على واحدة من أحدى أجهزة STC TV
- أو الهواتف الذكية المقدمة 5 من الشركة.
- خصومات على مجموعة من الأجهزة الذكية المختارة من شركة STC من 21 إلى 29 سبتمبر 2022.
عروض اليوم الوطني 92 قطار الحرمين
يقدم قطار الحرمين بمناسبة اليوم الوطني 92 أفضل العروض والتخفيضات على سعر حجز التذاكر وهي كالتالي ضمن عروض اليوم الوطني:
|محطة الانطلاق والوصول
|السعر
|من محطة مكة المكرمة إلى جدة
|70 ريال سعودي
|محطة مكة المكرمة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
|95 ريال سعودي
|محطة مكة المكرمة إلى محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
|175 ريال سعودي
|من مكة إلى المدينة المنورة سعر تذكرة الطيران المخفضة
|315 ريال سعودي
|سعر تذكرة من محطة جدة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
|45 ريال سعودي
|من جدة إلى المدينة المنورة
|275 ريال سعودي
|محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة
|95 ريال سعودي
|بينما من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى المدينة المنورة
|265 ريال سعودي
|ويمكنك حجز التذكرة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مكة المكرمة
|175 ريال سعودي
|وإذا كنت ترغب الركوب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى المدينة المنورة
|100 ريال سعودي
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