نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الأراضي المجانية سكني sakani.housing شروط وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج سكني عن فتح باب التقديم على الأراضي المجانية المقدمة من وزارة الإسكان للمواطنين في أكثر من موقع داخل المملكة؛ حيث طرح 2957 أرضًا مجانية في ثمان مخططات موزعين على خمس مناطق، وأتاح التسجيل إلكترونيًا عبر منصة سكني، وكذلك عن طريق التطبيقات الإلكترونية على الهواتف الذكية؛ وذلك في سبيل توفير المسكن المناسب لأولئك الذين تنطبق عليهم شروط سكني، التي حددتها وزارة الإسكان، ولا يمتلكون سكن مناسب.

سكني الأراضي المجانية

دعا برنامج سكني المستفيدين التقديم على الأراضي المجانية عبر منصة سكني؛ حيث تم توزيع الأراضي المجانية على خمس مناطق بالمملكة هم؛ الرياض وبها ثلاث مخططات، محافظة الدوادمي وبها مخططان، ثم محافظة الشرقية التي ضمن مخططان أيضًا في قرية العليا، كما شملت مكة المكرمة مخطط واحد في مدينة الطائف، إضافة إلى تلك المدينة المنورة التي ضمت مخطط واحد فقط في محافظة الهدا، وأخيرا مخطط عسير، والشكل التالي يوضح إجمالي مساحة الأراضي المجانية في الخمس مناطق.

التقديم على الأراضي المجانية

يوفر برنامج سكني للمستفيدين خدمة التقديم على الأراضي المجانية عبر منصة سكني بالطريقة الآتية:

الدخول إلى منصة سكني. تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اكتب الرمز المائي، كما يمكنك دخول سكني عن طريق النفاذ الوطني. الانتقال إلى منتجات سكني، ثم اختيار البناء الذاتي، ومنها حجز الأراضي المجانية. حدد المشروع وهو الأراضي المجانية ثم حدد المنطقة التابع لها. اضغط على خيار المعاينة ثم اطلع على التفاصيل وحدد المنطقة والقطعة. ابدأ في التقديم وسجل البيانات المطلوبة. الانتقال إلى مرحلة توقيع العقد بواسطة إدخال رمز التفعيل المرسل على رَقَم الجوال. استلام رسالة تم توقيع العقد بنجاح.

شروط الأراضي المجانية

يتطلب التقديم على الأراضي المجانية المقدمة من وزارة الإسكان توافر بعض الشروط في المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم من أبناء الوطن ويحمل الجنسية السعودية.

ألا يقل العمر وقت التقديم عن 25 عام عاما.

أن يقدم ما يثبت أنه لا يمتلك سكن مناسب له ولأفراد أسرته.

ألا يكون قد استفاد من الدعم السكني والأراضي المجانية من قبل.

أن يكون من المؤهلين لصرف الدعم السكني.

أن تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان، ويلتزم بالضوابط الخاصة بالأراضي المجانية.

سكني تسجيل جديد

التقديم على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان يتطلب وجود حساب في منصة سكني، ولمن لا يمتلك حساب يمكنه التسجيل في سكني بحساب جديد، عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة سكني. الضغط على تسجيل جديد. التسجيل عن طريق كتابة برنامَج الهَوية وتاريخ الميلاد، ثم رمز الصورة المرئية. الضغط على زر المتابعة ثم استلام كلمة المرور المؤقتة. التحقق من أهليتك للاستفادة من الدعم السكني، ثم إرسال رمز التفعيل. انتقل إلى صفحة تسجيل رمز التفعيل وعنوان البريد الإلكترونية ورقم الجوال.

في النهاية اضغط على زر التسجيل، ثم ابدأ في التقديم على الأراضي السكنية والمنتجات التي يوفرها بِرنامج سكني للمستفيدين.