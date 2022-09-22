المرور السعودي يحدد قيمة مخالفة تظليل الزجاج الأمامي للمركبة 1444

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عمر شويل - جدة حدّدت الإدارة العامّة للمرور في المملكة العربية السعودية قيمة مخالفة تظليل الزجاج الأمامي للمركبة وذلك خلال الرّد على استفسار أحد المستفيدين عبر صفحة المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

المرور السعودي يحدد قيمة مخالفة تظليل الزجاج الأمامي للمركبة

وأوضح المرور السعودي أن قيمة مخالفة تظليل الزجاج الأمامي للمركبة 1444هـ، لا تقل عن 500 ريال سعودي ولا تزيد على 900 ريال، وهي تأتي ضمن المخالفات التالية:

عدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي في حالة تقاطعها مع طرق فرعية أو طرق ترابية.

وعدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمهما في حال سيرها على المسارات المخصصة لها.

نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.

تظليل الزجاج دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.

عدم الوقوف تمامًا عن إشارة قف.

وعدم الوقوف وقوفا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية.

عدم إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.

عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

وعدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.

وعدم إعطاء الأفضلة للمركبات التي بداخل الدوار من المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.

ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.

استخدام السّائق بيده أي جهاز محمول في أثناء سير المركبة.

الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، أو حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق وعدم تجاوبه.

زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به.

استعمال سائق مركبة الطوارئ المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة.

عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

عدم إعطاء السائق- في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف- أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.

وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.

تسيير مركبة تحدث تلويثًا للبيئة على الطُّرق العامة.

قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.

استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت له.

عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.

وعدم إعطاء السائق -في حال إغلاق جزء من الطريق- الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحًا.

وعدم إعطاء السائق -الذي يرغب في تغيير مساره- الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير مركبتين متحاذيتين بشكل متوازِ.

شروط تظليل المركبة في السعودية

ووضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية مجموعة شروط لتظليل المركبة، وهي على النحو التالي:

لا بد من أن يكون التظليل شفافًا ولا يحجب الرؤية ولا تزيد نسبته على 30%.

وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة التي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة.

يُمكن تجاوز نسبة التظليل وفقًا لبعض الحالات المرضية ويستدعي ذلك تقارير طبية.

ألا يكون عاكسًا للصورة، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها ما يحد من درجة الشفافية.

ما هي خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية؟

وقد حدد المرور السعودي خطوات الاعتراض على المخالفات وذلك من خلال منصة أبشر عن طريق القيام بالخطوات التالية: