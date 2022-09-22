نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 عطور السعودية وأبرز عروض عطور درعه وابراهيم القرشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 عطور، مع اقتراب هذه المناسبة تم الإعلان رسميا في السعودية عن أهم عروض عطور اليوم الوطني السعودي 1444. بحيث أن المتاجر تقدم أجدد العروض في مختلف المتاجر الإلكترونية إلى طرح التخفيضات الهامة، ومن ضمنها توجد عروض عطور العربيه للعود. ومع اقتراب الاحتفال بهذا اليوم يزداد البحث عنها من أجل اقتناء أفصلها بالأخص تلك التي كانت أسعارها باهظة في الأيام العادية. واليوم الوطني عروض عطور في السعودية هي كثيرة ومتنوعة، ويمكنكم الحصول على ما ترغبون به حسب أذواقهم. هناك أيضا عروض الدخيل للعود التي تتميز بجودة منتجاتها ويرغب في اقتناء عطورها العديد من الأشخاص. كما سنذكر لكم أيضا عروض عطور عبد الصمد القرشي وغيرها من التخفيضات المغرية على مختلف أنواع العطور، تابعونا.

عروض اليوم الوطني 92 عطور

تم وضع العديد من عروض اليوم الوطني 92 عطور لكل من يريد الحصول عليها بأسعار مميزة بهذه المناسبة تحديدا. ومن ضمنها عروض نخبة العود اليوم الوطني عطور، وقد جاءت كما يلي: وفرت الشركة شحنا مجاني لكل من يطلب المنتجات أون لاين على موقعها الإلكتروني. وهي تبدأ من 150 ريال أو أكثر، يمكن الحصول على خصم بنسبة عشرة بالمئة. وفي حال كان أي منتج بسعر 92 ريال تخصم له عشرة بالمئة أيضا.

درعه عروض عطور اليوم الوطني

شرطة درعه أطلقت تخفيضات جديدة لكل الزبائن الذين يريدون الحصول على منتجاتها بنسبة خمسون بالمئة حتى سبعون بالمئة. ولكن لم تعلن بعد عن عروض عطور درعه اليوم الوطني بعد. وبالنسبة للتخفيضات فقد أصبح سعر عطر اس نيش 160 ريال، بعد أن كان 320 ريال سعودي. ولورنا أصبح سعره 120 ريال بعد أن كان 240 ريال سعودي، وتيارا أيضا قدمت عروض عطور 140 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع تخفيض على عطر بريز والذي أصبح بسعر 150 ريال سعودي. وعرض عطر لايكي من قيمة 230 ريال حتى 115، ويوجد أيضا تخفيض على عطر ريسنت 115 ريال سعودي. بعد أن كان 230 ريال، أما عطر برايم بإصداراته فقد شهد انخفاضا كبيرا. من قيمة 380 ريال أصبح الآن 190 ريال، كما تم تخفيض سعر كل من جينوال ورومانتيك وفيترن وديفاين أيضا.

عروض عطور إبراهيم القرشي اليوم الوطني 92

أعلن متجر إبراهيم القرشي عن عروض عطور يوم وطني السعودية 2022، وهذا بنسبة خمسون بالمئة كاملة. ومن أبرزها عرض أميثست كان 356 ريال، والآن أصبح سعره حاليا 178 ريال سعودي. وإيماريلد عود تم وضع عرض تخفيض أيضا وأصبحت كذلك 178 ريال سعودي بعد أن كان ثلاث مائة وخمسة وستون أيضا، بالإضافة إلى عرض مسك إبراهيم القرشي الخاص أصبح 115 ريال سعودي.

تم وضع تخفيض على مسك الخوخ أيضا ذا الرائحة العطرة الذي أصبح 115 ريال سعودي بعد وكان 230 ريال. كذلك عرض تخفيض على مسك السكر نفس التخفيض كما مسك الخوخ، ومسك الفانيلا سعره حاليا هو 115 ريال سعودي كذلك. وعطر دوز سبايسي عود الآن متاح بـ 109 ريالات فقط بعد أن كان بقيمة 218 ريال، وتوق توباكو مبخر أيضا بسعر 138 ريال ونزل من قيمة 276 ريال.

عروض عطور أروماتيك اليوم الوطني

تم وضع عروض أروماتيك اليوم الوطني في المنزل، وهذا بسعر 292 ريال سعودي فقط. وهناك نوع من العطور مخصص للسيارات أيضا وتم وضع تخفيضات عليه بهذه المناسبة. من جهة أخرى فإن متجر أروماتيك الشهير يقدم أفضل وأجود أنواع العطور للزبائن، وتوجد حتى عطور مخصصة للشعر. إذ أصبح في إمكانكم اقتناء عطر شهر بـ 92 ريال فقط، وجهاز تعطير سيارة بقيمة 192 ريال سعودي فقط بدلا من 345 ريال.

يمكنكم الحصول على عطور أخرى بتخفيضات ممتازة، وهي مخلط الحزم متاحة الآن بسعر 35 ريال فقط. أما عطر مخلط فجر سعره الآن 35 ريال سعودي أيضا بعد أن تم تخفيض سعره بمناسبة اليوم الوطني. مسك معبأ أيضا بقيمة أربعون ريال سعودي، ولاينز للرجال باثنان وتسعون ريال فقط، واليجانت أسود الآن يمكنكم اقتناؤه بنفس السع، والأمر نفسه لكل من عطر شهرزاد وأصالة المسك أيضا.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال عروض اليوم الوطني 92 عطور، وهي ما يبحث عنه العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية. الذين يريدون التعرف على أجدد عروض عطور اليوم الوطني السعودي 1444. وكذلك التخفيضات الأخيرة التي أعلن عنها في هذا الشهر، في حين أنه هناك شركات لم تعلن بعد عن العروض الخاصة بالعطور.