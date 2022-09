شعار اليوم الوطني السعودي 2022 “هي لنا دار” ودلالات هوية اليوم الوطني ١٤٤٤

عمر شويل - جدة شعار اليوم الوطني السعودي تم إطلاقه تحت عنوان هي لنا دار، كما أطلقت المملكة هوية اليوم الوطني السعودي بطريقة جديدة تعكس رؤية المملكة 2030، وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 ميلادية 25 صفر 1444 هجرية، حيث تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام لأنه اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عن توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، فاليوم الوطني هو اليوم الذي تم فيه تسمية البلاد بالمملكة العربية السعودية، فقد يقع البعض في اللبس بين اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي، لأن يوم التأسيس السعودي يصادف يوم 22 فبراير من كل عام، لكن يمثل يوم التأسيس ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عاما، حيث تولى فيه الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧، وتحتفل المملكة في هذا اليوم بالإرث الاجتماعي والحضاري للمجتمع السعودي، ومن خلال هذا المحتوى نقدم شعار اليوم الوطني السعودي 2022 ودلالات هوية اليوم الوطني 1444، وكلمات ورسائل تهنئة اليوم الوطني السعودي، ومتى إجازة اليوم الوطني السعودي ١٤٤٤ بالهجري وعدد أيام إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص والعام.

أطلقت المملكة شعار اليوم الوطني السعودي من خلال إنشاء موقع إلكتروني رسمي لتحميل الصور الخاصة باليوم الوطني السعودي تحت شعار اللفظي “هي لنا دار” وهي عبارة عن خريطة ملونه للبلاد وبها الشعار مكتوب بخط الثلث العربي المستخدم في علم المملكة العربية السعودية، وتعكس عباره هي لنا دار وصف الوطن بالدار باعتباره وصف صادق وعميق يحمل كل مشاعر المواطنين في الاعتزاز والانتماء لبلادهم والسعي نحو الحفاظ عليها والعمل على ازدهارها وتنميتها في جميع المجلات، ودعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ باعتماد شعار هي لنا دار للاحتفال باليوم الوطني السعودي على كافة الجهات والوزارات الحكومية والمنشآت الخاصة.

وعلى الجانب الآخر فقد جاء تصميم الشعار الفني لليوم الوطني السعودي على شكل خريطة السعودية، وتم كتابة شعار هي لنا دار على الخريطة مع استخدام الألوان الجميلة والزاهية على النحو التالي:

اعتمدت المملكة العربية السعودية هوية اليوم الوطني لهذا العام من خلال صورة تكشف لنا كل المشاريع التي تقوم بها المملكة في ضوء تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث نجد أن كل تفصيلة في الصورة تشير إلى ملامح المستقبل التي لا حدود لها، كما نجد في مقدمة الصورة رجل وامرأة يرتديان الزي السعودي إشارة من الفنان إلى الدور الفعال الذي يقوم به الشباب السعودي من الجنسين في تحديد وتنفيذ الحلم الوطني للوصول بالمملكة إلى مقدمة البلاد وتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التي تقوم بها المملكة، حيث تبرز الصورة اهم المشاريع التي تقوم بها المملكة من خلال التالي:

وبهذا تكون هوية اليوم الوطني السعودي هي صورة ملونه فيها الرجل والمرأة في المقدمة ليمثلان العنصر الأساسي لازدهار المشاريع التي يتم بفكر وأيادي شباب المملكة، كما نجد علم المملكة العربية السعودية موجودة في وسط الصورة للتعبير عن الاعتزاز بالوطن والتعبير عن الاهتمام الكبير باليوم الوطني السعودي الذي له طابع خاص ومميز في قلوب المواطنين.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاع الخاص والعام في المملكة، حيث يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وهو يوم إجازة رسمية في البلاد باعتبارها العطلة الأسبوعية في المملكة، فإذا وقع اليوم الوطني السعودي في يوم عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير إجازة اليوم الوطني السعودي ومن خلال التالي نقدم عرض مفصل لإجازة اليوم الوطني السعودي في جميع القطاعات.

تم تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي للبنوك والقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ الإجازة يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وتستمر الإجازة لمده ثلاثة أيام، وتنتهي يوم الأحد 25 سبتمبر ٢٠٢٢.

تم تحديد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للمدارس والجامعات بحيث تبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر إلى نهاية الأسبوع، وذلك لأن إجازة نهاية الأسبوع تصادف يومي الجمعة والسبت، فبالتالي ستمتد إجازة اليوم الوطني السعودي للجامعات والمدارس لمده أربعة أيام.

أما بالنسبة للقطاع العام فإن إجازة اليوم الوطني السعودي للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والمصالح الحكومية تمتد لمدة أربعة أيام متتالية، حيث تبدأ الإجازة من يوم 21 سبتمبر وتستمر إلى يوم 24 سبتمبر 2022.

تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي العاملين في القطاع الخاص والشركات غير الحكومية من يوم 21 و22 سبتمبر 2022 ميلادية مع إضافة يومي الجمع والسبت أيام عطله نهاية الأسبوع، ولهذا فان إجازة اليوم الوطني السعودي للموظفين في القطاع الخاص تستمر لمدة أربعة أيام، وفي حال حاجة جهة العمل لنزول الموظف في القطاع الخاص الدوام في أيام إجازة اليوم الوطني السعودي فإنه يتم تعويض الموظف بيوم إجازة آخر كتعويض عن يوم الإجازة الذي نزل فيه الدوام أو يكون التعويض على شكل تعويض مادي عن هذا اليوم حسب قانون العمل السعودي.

تنطلق احتفالات اليوم الوطني 92 على مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، كما تتزين صفحاات التواصل الاجتماعي بأغلفة وخلفيات اليوم الوطني محملًا عبارات وطنية وشعار اليوم الوطني “هي لنا دار” نجدها في تويتر وفيس بوك، وإليكم مجموعة من رسائل وكلمات تهنئة اليوم الوطني يمكن إرسالها للأهل والأصدقاء أو مشاركتها عبر حالات الواتس أب أو من خلال بوستات الفيس بوك:

– في العيد الوطني رقم 92 ؛ أشعر بكل الفخر والسرور بمرور اثنين وتسعين عام على تاريخ تأسيس أعظم البلدان.

– إلى كل الأحباب والإخوة والأهل والزملاء، أرفع إليكم أسمى التهاني بمناسبة ذكرى احتفالات اليوم الوطني.

– ينتابني شعور بالفرح والسرور والرغبة في بذل كل ما أملك من وقت وجهد في سبيل رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي، حفظك الله وأدام عزك يا دولة التوحيد.

– كل عام والمملكة في أفصل حال، كل عام ونحن ننعم بقيادة رشيدة ووطن آمن وحصن حصين لأبنائه.

– كل عام وكل أبناء الوطن السعودي بخير وسلام، كل عام وأنتِ أغلى البلدان يا سُعُودية.

– عيد وطني سعيد لكل أبناء الوطن السعودي Happy National Day to all the people of Saudi Arabia

– إلى سمو جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله وأيدهما- أبعث إلى معاليكم بأرقى وأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الحبيب.

– مهما مرت الأيام والسنوات، سوف يظل حبك قابع في أعماق قلب يا وطني لا يبدله ولا يغيره أي شيء، حفظك الله يا دولة التوحيد.