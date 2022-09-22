نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل التأهيل الشامل 1444؟ وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل التأهيل الشامل 1444؟، بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق البرنامج بهدف توفير دعم مادي متكامل للأشخاص المصابين بإعاقة نفسية أو جسدية، من أجل تحسين الظروف التي يمر بها بالحياة المعيشية، وعلى هذا شهد البرنامج إقبال كبير من قبل تلك الشريحة بالمملكة حيث ترغب في معرفة اليوم المحدد الذي يتم خلاله صرف المبلغ المادي الخاص ببرنامج التأهيل، فقد تم توفير الاستعلام عنه من خلال شبكة الإنترنت، كما يمكن التسجيل فيه أيضاً عبر عدة خطوات بشكل إلكتروني نتعرف عليها خلال السطور التالية.

متى ينزل التأهيل الشامل 1444؟

بناء على ما قامت بالإعلان عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الموعد المحدد لنزول راتب التأهيل الشامل هو 26 من كل شهر ميلادي ووفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة يتم تقديم يوم الصرف يوماً واحداً في حال تصادف مع يوم الجمعة، أما إذا تصادف مع يوم السبت يتم تأخيره يوم ليكون في يوم الأحد.

كما ان موعد نزول راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر هو يوم الاثنين 30 صفر 1444 الموافق 26 سبتمبر 2022 سيتم إيداع المبالغ المستحقة في البنوك في الموعد المحدد.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل

عبر خطوات محددة يتم تسجيل الأشخاص الراغبين في التسجيل بالبرنامج وذلك بعد توافر الشروط الخاصة بالاستحقاق، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها للاستفادة من دعم البرنامج:

في البداية يتم الولوج عبر شبكة الإنترنت إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات قطاع التنمية الاجتماعية من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

ثم يتم الدخول إلى قسم (خدمة الاعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة).

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال تدوين البيانات الخاصة بصاحب الطلب بالإضافة لبيانات الراتب الشهري.

ثم تسجيل البيانات الخاصة بالحساب البنكي لصاحب الطلب.

بعد ذلك يتم الإقرار من جانب صاحب الطلب على صحة البيانات المدخلة.

ثم يتم بعدها الدخول على أيقونة تقديم الطلب.

بعد ذلك عقب إرسال الطلب يتم إرسال رسالة للجوال تفيد بإتمام تقديم الطلب بنجاح، مع إرسال رقم الطلب ليتم الاستعلام من خلاله فيما بعد.

المستندات التقديم على التأهيل الشامل

لإتمام عملية التسجيل بنجاح يجب توافر ما يلي من مستندات رسمية:

نسخة من البطاقة الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب مع توافر الأصل منها.

كما يجب توفير عدد أربع صور شخصية مقاس 4*6 على أن تكون حديثة.

أيضا لابد من احضار تقرير طبي يتضمن الحالة الخاصة بصاحب الطلب.

علاوة على ذلك يجب احضار خطاب موثق من صاحب العمل مختوم يوضح الراتب الشهري.

طريقة التسجيل او التحديث في التأهيل الشامل

في الختام عرضنا لكم في مقالنا متى ينزل التأهيل الشامل 1444؟ وطريقة التسجيل عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمستندات الخاصة بالتسجيل.