نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم إيقاف الدعم السكني الشهري؟ وشروط الاستحقاق وطريقة التسجيل عبر منصة سكني sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب البعض من المواطنين بالمملكة إلى التعرف على متى يتم إيقاف الدعم السكني الشهري؟، حيث يحرص الكثيرون منهم على معرفة الضوابط والشروط المقرر الالتزام بها وتوفيرها حتى لا يتعرضوا لخطر إيقاف الدعم الخاص بهم، فقد حرصت الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الإسكان وضع عدد من الاشتراطات على أساسها يتم صرف الدعم لبعض الجهات المستحقة له، فقد تم وضعها في إطار ضمان وصول الدعم فقط لمستحقيه وتحقيق المساواة وحياة كريمة للجميع.

متى يتم إيقاف الدعم السكني الشهري؟

وزارة الإسكان السعودية أوضحت أنه في حال عدم توافر الشروط الخاصة باستحقاق الدعم من قبل الشخص المستفيد فأنه يتم إيقاف الدعم الخاص به على الفور، كما إنه في حالة قيام الشخص المستفيد بدفع الدفعة في موعد مبكر إلى الكيان الممول، يتم على الفور مصادرة الأرباح القادمة بالإضافة إلى إيقاف صرف الدعم للشخص المستفيد في الشهر الذي حدث خلاله ذلك.

قامت وزارة الإسكان السعودية بوضع عدد من البنود والشروط التي على أساسها يتم استحقاق الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم، والتي جاءت كما يلي:

أن يكون الشخص الراغب في الاستفادة من دعم سكني سعودي الجنسية وذلك للمواطنين المقيمين بشكل دائم بالبلاد.

عدم الاستفادة من أحد برامج الدعم خاصة المتعلقة بالوحدات السكنية في أخر 5 سنوات.

عدم الاستفادة من أي دعم خاص بالجهات الحكومية.

الدعم متاح للأرامل والمطلقات ولا يتطلب عمر محدد.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

أو يتم الدخول على منصة سكني عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تدوين رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص له.

ثم يتم تسجيل الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى العنوان.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق.

بينما عقب إرسال كلمة المرور في رسالة إلى الجوال يتم تسجيلها بالموقع ثم الدخول على زر التالي.

بعد ذلك يتم تحديد كلمة مرور قوية وإدخالها مرة أخرى ليتم تفعيل الحساب.

موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر 2022

تم تحديد موعد الدعم السكنى من قبل الحكومة السعودية للعام الحالي 1444 للشهر الجاري يوم الاحد الخامس و العشرين من شهر سبتمبر 2022 الموافق التاسع و العشرون من صفر 1444.

باقات الدعم السكني

من الجدير بالذكر أنه قد تم طرح عدد من الباقات الجديدة الخاصة ببرنامج دعم سكني توفر مرونة أكثر للأشخاص المستفيدين وتوفر احتياجاتهم الراغبين في تلبيتها على الفور: ومنها ما يلي:

باقة الدعم المقدم.

باقة الإيجار.

باقة الأثاث.

باقة البناء الذاتي.

باقة تجديد المسكن.

ايقاف الدعم السكني للبناء الذاتي

في الختام عرضنا لكم متى يتم إيقاف الدعم السكني الشهري؟ وموعد صرف الدعم للشهر الحالي وشوط استحقاق الدعم و طريقة التسجيل عبر منصة سكنى.