كيف اقدم على سكني الأراضي المجانية 1444 ؟

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عمر شويل - جدة سكني الأراضي المجانية هي واحدة من ضمن أهم الخدمات المقدمة من برنامج دعم سكني لجميع أبناء المملكة العربية السعودية المستحقين للحصول على هذا الدعم سواء من الرجال أو النساء ، أما شروط وطريقة الحصول على أرض مجانية من سكني ؛ فهذا ما سوف يتم التطرق إليه لاحقًا بشيء من التفصيل من خلال هذه المقالة المقدمة عبر موقع ثقفني.

سكني الأراضي المجانية

لقد قامت وزارة الإسكان السعودية من خلال برنامج دعم سكني بتقديم خدمة التسجيل من أجل الحصول على قطعة أرض بشكل مجاني ضمن مشروع دعم سكني الأراضي المجانية ، وذلك من خلال قيامها بتوفير مجموعة من المخططات السكنية في العديد من المناطق والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية ، وعلى كل مواطن مستحق للحصول على الأرض الولوج إلى الموقع الرسمي وتحديد المخطط المناسب للمواطن أو المواطنة ، ويذكر أن البرنامج يتيح لهؤلاء الوماطنين أيضًا خدمة دعم تمويل البناء الذاتي على تلك الأراضي.

كيف اقدم على الاراضي المجانيه في سكني؟

يمكن لأي من مواطني المملكة العربية السعودية معرفة كيف اسجل في الدعم السكني من أجل تقديم طلب الحصول على أرض مجانية عبر مخططات سكني الأراضي المجانية من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الولوج إلى الموقع الرسمي رابط سكني تسجيل دخول

تدوين اسم المستخدم + كلمة المرور.

اختيار (منتجات سكني).

ثم اختيار خدمة (البناء الذاتي).

ثم اختيار خدمة (الأراضي).

تحديد نوع المشروع وهو هنا (أرض) وتحديد المنطقة ثم النقر على (البحث).

يتم اختيار أي من المشاريع االمعروضة المناسبة عبر النقر على (معاينة).

بذلك سوف يظهر للمستخدم كل ما يخص هذا المشروع سواء الموقع أو أي معلومات أخرى.

يتم هنا اختيار رقم قطعة الأرض وأيضًا رقم البلوك، والنقر على (بحث).

يمكن هنا تأكيد عملية حجز قطعة الأرض، ثم توقيع العقد إلكترونيًا ، خلال ترك رسالة نصية.

هنا سوف يصل إلى المستخدم على رقم الهاتف الجوال خاصته (كود التفعيل) ، وهنا يجب إدخال الكود في المكان الخصص له لتأكيد الحجز.

وهنا سوف يظهر للمستخدم على الشاشة رسالة تفيد بنجاح عملية حجز قطعة الأرض وتوقيع العقد هي: (تم توقيع العقد بنجاح).

شروط الأراضي المجانية سكني

تأتي شروط الحصول على قطعة أرض مجانية من خلال الدعم السكني السعودي على النحو التالي: