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عمر شويل - جدة بالتزامن مع إطلاق وزارة التربية والتعليم السعودية خدمة دعم طلابها حرصت على توفير الاستعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل من خلال شبكة الإنترنت، كما قامت بتوضيح القيمة المالية الخاصة بالمكافأة وفقا للفئة التي ينتمي لها الطالب، حيث أن الدعم المالي الشهري المقدم من جانبها موجه لفئات محددة من الطلاب في كافة مراحلهم الدراسية، فقد حرصت على أن يتلائم قيمة الدعم المقدم مع الظروف المعيشية التي يمر بها الطالب لتكون بمثابة دعم معنوي في ذات الوقت.

كيف استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل؟

عملية الاستعلام تتم من خلال شبكة الإنترنت عبر تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح:

الولوج إلى منصة نظام نور التعليمية عبر شبكة الإنترنت.

من الواجهة الرئيسية للمنصة يتم الدخول إلى المكافآت والإعانات.

على الطالب التوجه على عرض مسيرات المكافآت.

الآن عليك إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

عقب الانتهاء يتم الضغط على بحث لتظهر كافة المعلومات الخاصة بمكافأة الطالب المستعلم عنه.

خطوات التسجيل للاستفادة بمكافأة الطلاب

يجب التسجيل من قبل الطالب مما تستوفى لديه الشروط حتى يتم نزول المكافأة الخاصة به، وفيما يلي توضيح لخطوات التسجيل التي على الطالب القيام بها:

الانتقال إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

قم بالذهاب على اسم المستخدم أو نسيت كلمة المرور.

الآن عليك إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك داخل الحقل الخاص بها ثم انقر على التالي.

اضغط على استرجاع من رقم الهاتف.

قم بتسجيل رقم هاتفك المحمول ثم إرسال.

قم بتسجيل رمز التحقق المرئي بشكل صحيح في مكانه.

إدخال كلمة المرور بشكل صحيح ثم إدخالها مرة أخرى للتأكيد.

اضغط على حفظ ثم (المكافأة) ثم انتقل إلى ( مسيرات المكافآت).

يتم إدخال البيانات اللازمة ليتم الحصول على التفاصيل الخاصة عن المكافأة

موعد صرف مكافأة الطلاب

خادم الحرمين الملك سلمان قام إصدار عدد من القرارات الواقعة على مصلحة فئة العاملين السعوديين بالإضافة إلى الإسراع في صرف المكافآت الخاصة بطلاب المدارس، فقد أوضحت الوزارة بأنها من المقرر أن يتم إيداعها بحسابات الطلاب بشكل تلقائي ما بين يوم 26 إلى 28 من كل شهر ميلادي.