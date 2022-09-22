نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 92 على السيارات وأقوي التخفيضات لجميع أنواع السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر المواطنين في المملكة العربية السعودية اليوم الوطني لما يتميز به من عروض على جميع المنتجات المختلفة، ومن ضمن العروض المقدمة في اليوم الوطني 92 عروض على أنواع كثيرة من السيارات، سنوضحها لكم من خلال هذا المقال.

عروض السيارات في اليوم الوطني 92

تقدم الكثير من الشركات سيارات حديثة وماركات عالمية بتخفيضات تصل إلى 10% من سعر السيارة، كما أن في اليوم الوطني تتواجد عروض على التقسيط وضمان صيانة للسيارات، فعروض اليوم الوطني السعودي 92 ستوافق يوم غد الخميس الموافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.

أشهر عروض السيارات في اليوم الوطني السعودي 92

سنوضح لكم الأن أنواع من أشهر السيارات الحديثة وعروض التخفيضات التي تميزت بها بالإضافة لتوضيح فترة السداد:

عروض شركة عبد اللطيف جميل

سيارة “هونداي ألنترا 2022” بقسط شهري 1295 ريال سعودي، وفترة سداد خمس أعوام.

سيارة “سوناتا 2021” بقط شهري 1840 ريال سعودي، وفترة سداد خمس أعوام.

شركة زهرة لتأجير السيارات

أعلنت شركة زهرة لتأجير السيارات عن توفير عروض مميزة بمناسبة اليوم الوطني 92 على تأجير السيارت بتخفيضات تصل غلى 60%

خصومات فورد الناغي للسيارات بمناسبة اليوم الوطني 92

سيارة “فورد تروس ترند 2023” بقسط شهري 1969 ريال سعودي، وبتقسيط حتى خمس سنوات.

سيارة “إكسبلور 2022” بقسط شهري 2449 ريال سعودي، حتى خمس سنوات.

سيارة “رينجر 2022” بقسط شهري 1559 ريال سعودي، تقسيط خمس سنوات.

سيارة “موستانج 2022” بقسط شهري 2619 ريال سعودي، والسعر يشمل الضريبة.

سيارة “إدج”بقسط شهري 2009 ريال سعودي، والسعر يشمل الضريبة.

عروض على تأمين السيارات في اليوم الوطني 92

قدمت شركة التعاونية لتأمين السيارات والمركبات خصومات جيده جداً على تأمين السيارات تثل إلى 15% وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وأوضحت الشركة التفاصيل بأن الخصم سيبدأ في اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري ويمتد حتى الأول من شهر أكتوبر2022

عروض اليوم الوطني 92 على سيارة هوندا 2022

أعلنت شركة عبد الله هاشم الوكسيل الحصري لعلامة هوندا في المملكة العربية السعودية عن عروض وتخفيضات اليوم الوطني 92، وأوضحت أن الشركة تعاونت مع البنك الأهلى السعودي SNB لتقديم تلك العروض، وقد أشتملت تلك العروض على:

سيارة هوندا بايلوت 2022

بسعر نقدي 151700 ريال سعودي، وسعر التقسيط الشهري 2070 ريال سعودي.

سيارة هوندا أكورد 2022

بسعر نقدي 110700 ريال سعودي، وسعر التقسيط الشهري 1513 ريال سعودي.

سيارة هوندا أوديسي 2022LX

بسعر نقدي 140900 ريال سعودي، وقسط شهري 1926 ريال سعودي.

سيارة أوديسي جي 2021 EX

بسعر نقدي 114900 ريال سعودي، وقسط شهري 1568 ريال.