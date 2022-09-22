نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني في بنك الراجحي؟ واسباب تأخير الدعم وطريقة التسجيل عبر sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية كل شهر ميلادي جديد شريحة من مواطني المملكة تقوم بطرح سؤال متى ينزل الدعم السكني في بنك الراجحي؟، حتى يتسنى لتلك الفئات صرف الدعم الخاص بهم من البرنامج الذي يعد واحداً من أهم برنامج الدعم المقدمة من جانب المملكة للأسر والأفراد الذي هم بحاجة إلى سكن يليق بهم، حيث تسعى المملكة ومؤسساتها إلى تحقيق المساواة بين كافة المواطنين بالمملكة من خلال تلك البرامج، لذا قد تم تحديد يوم محدد كل شهر ميلادي يتم خلاله صرف الدعم للفئات المستحقة له.

متى ينزل الدعم السكني في بنك الراجحي؟

بناء على إعلان وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري الموافق 29 من شهر صفر 1444. هو الموعد الخاص بصرف الدعم السكني من قبل المستفيدين، حيث في الصباح الباكر يتم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين لتتم عملية الصرف بنجاح.

سبب تأخر صرف الدعم السكني

الحكومة السعودية قامت بالتوضيح مسبقاً حول تأخر موعد صرف الدعم الخاص ببرنامج سكني، فقد أشارت إلى أنه بالفعل تم تحديد يوم 24 من كل شهر ميلادي ليتم صرف الدعم لمستحقيه حيث تقوم بإيداعه بفروع بنك الراجحي، إلا أن في حال جاء موعد يوم الصرف مع موعد عطلة رسمية فسوف يتم تأجيله يوم واحد فقط بحيث يتم الصرف في اليوم التالي له، فمثلاً اليوم المحدد للصرف في الشهر الجاري يوم 24 سبتمبر يوافق يوم السبت لذا تم تأجيله يوم واحد ليكون يوم الأحد الموافق 25 من نفس الشهر، ففي الساعات الأولى من صباح يوم الأحد يستطيع المستفيدين التوجه للبنك واستلام الدعم الخاص بهم، كما أنه يتم إرسال رسالة تأكيد من خلال رسالة نصية إلى الهاتف الجوال توضح أنه تم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للشخص المستفيد.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني؟

تمثلت الخطوات اللازمة للتسجيل في برنامج الدعم السكني من خلال شبكة الإنترنت فيما يلي:

الانتقال إلى الموقع الالكتروني الخاص ببوابة الدعم السكني على شبكة الإنترنت.

بعد ذلك يتم الدخول على كلمة تسجيل الدخول واختيار تبويب التسجيل الخاص بالدعم السكني من القائمة الظاهرة أمامك.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة داخل الحقول الخاصة بها بشكل صحيح.

بعد ذلك وبعد قراءة الشروط والأحكام يتم أختار كلمة موافق ومتابعة الخطوات.

ثم قم باختيار زر أنا لست روبوت.

بعد ذلك قم بإدخال كود التحقق في المكان المخصص له.

ثم عقب الانتهاء عليك بالدخول على ايقونة إرسال الطلب.

طريقة التأكد من استحقاق الدعم السكني

في الختام عرضنا لكم في مقالنا هذا متى ينزل الدعم السكني في بنك الراجحي؟ وأسباب التأخير في صرف الدعم و طريقة التسجيل في الدعم السكنى عبر منصة سكنى.