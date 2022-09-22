نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف جدارة..وزارة الخارجية تعلن فرص عمل شاغرة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف جدارة 1444، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء عددها 210 وظيفة على المراتب التالية: (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) وذلك في عدد من التخصصات أيضاً وتشمل (تخصص هندسة، ترجمة، القانون، التعاون الدولي، الوثائق المحفوظة، المالية، الإعلام، والتقنية) يرجى إرسال البيانات والتسجيل عبر منظومة جدارة للتوظيف الحكومي ابتداءاً من يوم السبت 28 صفر 1444 الموافق 24 سبتمبر الجاري 2022م، حيث تستقبل الوزارة طلبات التقديم على الوظائف المعلنة لمدة أربعة أيام متتالية حتى آخر موعد يوم الأربعاء الموافق 2 شهر ربيع الأول الساعة الثانية عشر ظهراً عبر جدارة توظيف.

شروط تقديم وظائف وزارة الخارجية

يجب حصول المتقدم أو المتقدمة على المؤهل المطلوب حسب التخصص المحدد.

الترشيح للحاصل/لة على نسب معدل 50% وفي حالة تساوي أكثر من شخص سيتم ترشيح الأحدث في التخرج.

وأيضاً الترشيح يكون بناءاً لمجتازي المقابلة الشخصية حسب النقاط المكتسبة ويتم ترشيح الأحدث إذا تساوى.

لابد من اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

بالنسبة للشهادات التي من الخارج يشترط عمل معادلة من وزارة التعليم السعودية.

على المتقدم/مة كتابة البيانات بكل دقة من أجل استكمال مسيرة التقديم وتفادي استبعاد الطلب.

سيتم الترشيح النهائي بعد إتمام عملية مطابقة البيانات وتجميع النقاط من المقابلات الشخصية.

التسجيل يبدأ في المواعيد المحدد أعلى وحتى آخر موعد فقط.

طريقة التقديم على وظائف جدارة

أولاً التقديم من خلال رابط مسار جدارة الإلكتروني.

تسجيل الدخول ثم اختر الإعلانات الوظيفية وحدد الوظيفة التي تريد التقديم عليها حسب التخصص.

عليك قراءة التعليمات والإرشادات التي تخص الوظائف الموجودة عبر جدارة قبل البدء في التسجيل.

ثم قم بتعبئة البيانات الخاصة بك بحذر لتفادي وقوع أخطاء أثناء التقديم.

نصائح/

في حالة وجود اختلاف في البيانات قم بالضغط على أيقونة يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما إذا تم التأكد من صحة البيانات فعليك الضغط على أيقونة (التقديم على الإعلانات الوظيفية) وتحديد نوع الوظيفة، بعد كتابة البيانات والتقديم الضغط على زر حفظ الطلب، علماً بأن وزارة الخارجية ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات من خلال بوابتها الرسمية، لذلك يجب متابعة الصفحة بعد التقديم بشكل مستمر لمعرفة الدعوات والأخبار الجديدة.