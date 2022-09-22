نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض اليوم الوطني السعودي على العطور تشكيلات فريدة بخصومات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض اليوم الوطني السعودي على العطور تشكيلات فريدة بخصومات مذهلة، حيث تقدم كافة متاجر المملكة في ذكرى اليوم الوطني السعودي خصومات مذهلة تصل حتى 92%، ومن أبرز هذه العروض عروض العطور الراقية والبخور من باقة من أقوى متاجر العطور في المملكة، وسوف نستعرض عروض اليوم الوطني على العطور بالسطور المقبلة.

أقوى عروض اليوم الوطني السعودي على العطور

قدمت متاجر العطور بالمملكة تشكيلة واسعة من العروض على أقوى وأفخم العطور بالتزامن مع قرب أحياء اليوم الوطني 92 في المملكة وسوف نستعرض تلك العروض:

عروض اليوم الوطني 92 عطور باريس كوم

just kiss أو دي بارفيوم للنساء 100 مل بسعر92 ريال بدلًا من 160 ريال.

ماري مي أو دي بارفيوم للنساء 100 مل بسعر92 ريال بدلًا من 160 ريال.

عطر الفرمون بوس شيري للنساء 100 مل 92 ريال بدلًا من 170 ريال.

عطر بوس لوف أودي بارفيوم للنساء 100 مل بسعر92 ريال بدلًا من 170.

عطر الفرمون قيرل أفتر 12 للنساء 100 مل بسعر 92 بدلًا من 180 ريال.

عرض عطر هوت سكسي يونيسكس بارفيوم للنساء 100 مل بسعر 92 ريال بدلًا من 160 ريال.

عطر VELVET WOMEN INTENSE للنساء 100 م بسعر 92 ريال بدلًا من 175 ريال.

عطر كينق شيفاز أودي بارفيوم 100 مل بسعر92 ريال بدلًا من 180 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 عطور نجد العود

عطر بيور بلاك جولد بسعر92 بدلًا من 180 ريال.

عطر مبثوث خلطة الملوك بسعر 92 ريال بدلًا من 110 ريال.

طر مخلط خليجية بسعر 23 ريال .

عطر مخلط العزم بسعر 92 ريال بدلًا من 180 ريال.

عطر إليت سيلفر الجزيرة بسعر 92 ريال بدلًا من 145 ريال.

عطر فارس الجزيرة بسعر 92 ريال بدلًا من 180 ريال.

عطر نت بسعر92 ريال بدلًا من 210 ريال.

عطر دونا بسعر92 ريال بدلًا من 170 ريال.

عطر بيور بلاك جولد بسعر 92 ريال بدلًا من 180 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 عطور نجد العذية

عطر C وودي لذر من كلايف كريستيان 100 مل بسعر 1570 ريال بدلًا من 1850 ريال.

كراب أبل بلوسوم كراون كولكشن من كلاي بسعر 1150 ريال بدلًا من 1350.

عطر 1872 النسائي من كلايف كريستيان بسعر1570 بدلًا من 1850 ريال.

عطر بنهالغنز كونستانس 75 مل بسعر944 ريال بدلًا من 1180.

عطر بنهالغنز كلارا 75 مل بسعر944 ريال بدلًا من 1180.

بنهالغنز سوهان 75 مل بسعر944 ريال بدلًا من 1180.

عروض اليوم الوطني 92 عطور البداح للعود

عرض عطر القمة بسعر92 ريال بدلًا من 207 ريال.

عطر أسوار بسعر 92 ريال بدلًا من 120 ريال.

مجموعة المسك الفاخر والعود الملكي بسعر 192 ريال بدلًا من 594 ريال.

مجموعة المسك الأبيض بسعر292 ريال بدلًا من 550 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 عطور العربية للعود