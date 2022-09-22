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عمر شويل - جدة شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وكيفية الحصول عليه، من بين المعلومات التي تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، التعرف على طرق وشروط قروض الزواج، بحسب بيان صادر عن بنك التنمية الاجتماعية.

قرض الزواج هنا هو أحد أنواع القروض النقدية المقدمة للمواطنين من خلال البنوك الخاضعة لشروط وإدارة معينة، وهناك أنواع أخرى من القروض مثل القروض التجارية الخاصة، وقروض الإسكان، والقروض العائلية، وما إلى ذلك.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يجب ألا يتجاوز عمر طالب القرض عن 70 عامًا ولا يزيد عمر الضامن عن 55 عامًا.

يتم التقديم على قرض لأول مرة في حياة الفرد، لكن هناك استثناءات تتمثل في السعودي الارمل، بالاضافة لذلك المُطلق لزوجته.

عدم التوقيع على أكثر من سنتين هجرية من تاريخ صدور عقد الزواج.

يرجى إرفاق اتفاقية الزواج مصدقة وموثقة حسب الأصول من خلال المحكمة ذات الاختصاص القضائي، إلى جانب المستندات الأخرى المطلوبة.

أن تكون الزوجة مواطنة سعودية أو عضوًا في دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

إذا كانت الزوجة من جنسية أخرى فيجب عليها إبراز رخصة زواج رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بالتعامل مع هذا الأمر سواء كانت دولية أو عربية.

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب12.500 ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض زواج في بنك التنمية الاجتماعية

اذهب إلى بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار تمويل الزواج.

إضافة البيانات المطلوبة حسب مركز المعلومات الوطني.

قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة لإكمال الطلب.

عرض الموعد المحدد على الموقع الإلكتروني وإرسال المستندات المطلوبة بالبريد.

أكمل خطوات معالجة الطلب.

سيتم تحويل مبلغ القرض إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

الموافقة على الأقساط من خلال نظام سداد أو رواتب موظف الحكومة.

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

تختلف تكلفة المبلغ المقدم من خلال صندوق التنمية الاجتماعية للزواج حسب الفئة التي يتم تقديم القرض للحصول عليها،.