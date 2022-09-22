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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية sakani.housing.sa والشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية حيث يمكن حجز قطعة أرض مجانية في منصة السكني للإسكان المجانيوتقدم وزارة الإسكان حلولاً مختلفة للإسكان في شكل برامج مساعدة سكنية يمكن للمواطنين المستحقين الحصول عليها لتزويدهم بالسكن المناسب، يجب على جميع المرشحين الراغبين الالتزام بالمعايير التي تم وضعها، وذلك لأن المساعدة السكنية ستُمنح فقط للأشخاص المؤهلين، ومن المعروف أن هذه المساعدة توفر إقامة لجميع المواطنين المؤهلين.
طريقة التسجيل في سكني الأراضي المجانية
يوفر برنامج سكني الخاص الذي تم إطلاقه في عام 2017 من قبل المملكة العربية السعودية للإسكان وصندوق التنمية العقارية، الفرصة لتصبح مالكًا للعقار يتيح هذا البرنامج لمواطني المملكة العربية السعودية والمستشار المحتر ، حيث نعرض عليك شراء الأراضي باللغة العربية العامة على الموقع وحتي يتم التسجيل بالخطوات التالية:
- ادخل مباشر إلى منصة سكني
- ثم انقر فوق تسجيل تحت اسم.
- أدخل رقم الهوية الخاص بالشخص وكتابة تاريخ الميلاد.
- تقوم بالموافقة على الشروط.
- اضغط أنا لست روبوتًا.
- انقر لاستلام كلمة مرور مؤقتة في رسالة نصية سيتم إرسالها إليك من خلال أبشر.
- سيقوم البرنامج بمراجعة الطلبات المقدمة بعناية.
- سوف تصلك رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل وتعبئة المعلومات التالية: البريد الإلكتروني ورقم الجوال ثم اكتب رقم المرور وقم بتأكيد كلمة المرور.
- أدخل رمز التفعيل الذي جاء لهاتفك.
- انقر فوق تسجيل.
- بعد استكمال استمارة التسجيل، اضغط على أيقونة التقديم.
- ستظهر لك الشروط والأحكام التي يجب أن توافق عليها على الموقع.
- سيتم تحديد أهليتك للحصول على المساعدة السكنية.
- بعد ذلك ، تكتمل عملية التسجيل ويتم تقديم إجابات للأسئلة الموضحة في البرنامج.
شروط التسجيل في سكني للأرامل والمطلقات
- يجب دفع النفقة للعائلات المكونة من الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، الأبناء أو أكثر، الأبناء أو أكثر، الأم والطفل أو أكثر، أخوين أو أكثر إذا رفض الوالدان كما يجوز تمثيل الأشقاء إذا لم تكن الأم مواطنة سعودية وتوفي الأب.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 25 عامًا.
- لا أحد في الأسرة يمتلك منزلًا ولم يستخدم العقارات في المملكة من قبل.
- مطالبة أفراد الأسرة بعدم امتلاك منزل سبق له تلقي مساعدة إسكان عامة أو خاصة.
- يتم تقديم الطلب من قبل رجل أو زوج أو أب أو امرأة تعول أطفالها ، على سبيل المثال أرملة ومطلقة انفصلا لمدة عامين ، أو توفي الأبناء ولديهم أب.
- تأكد من أنك تستخدم برامج الدعم قبل أن تتلقى مساعدة الإسكان.
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